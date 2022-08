Cristiano Ronaldo e l’ennesimo ribaltone: l’ultima sentenza è definitiva

Calciomercato, il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più un rebus: il “giallo” continua a calamitare attenzioni.

Da quando il Manchester United ha chiuso la scorsa stagione non riuscendo ad ottenere il piazzamento il Champions League a lungo vagheggiato, Cristiano Ronaldo non ha nascosto il suo malumore.

Il futuro del cinque volte Pallone d’oro ha catalizzato in maniera spasmodica l’attenzione mediatica. L’ipotesi di un addio immediato al Manchester United, utopistica in un primo momento, ha preso piede con il passare delle ore, alimentata dai diversi contatti con i quali Mendes ha offerto il proprio assistito a molti club in giro per l’Europa. Chelsea, Atletico Madrid, Sporting CP, Bayern Monaco e Marsiglia sono alcuni dei club ai quali Cr7 è stato accostato in questa frenetica estate da separato in casa.

Nelle ultime ore per il fuoriclasse lusitano si sarebbe fatto vivo – come accennato poc’anzi – anche il Marsiglia, al punto che si vociferava che il club francese avesse avviato dei contatti diretti con l’entourage dell’ex Juventus.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo al Marsiglia: secca smentita

La notizia di un possibile approccio Ronaldo-Marsiglia è stata però seccamente smentita da Andrés Onrubia Ramos, giornalista di AS, che con un post apparso sui propri profili social ha gettato acqua sul fuoco. Ecco quanto riferito: “Sebbene ci siano voci su un possibile approdo di Cristiano Ronaldo all’OM, non c’è assolutamente nulla tra il Marsiglia e il portoghese. Non hanno nemmeno considerato la possibilità di ingaggiarlo.”

Indiscrezione che sembrerebbe scrivere la parola fine alle velleità circa un approdo di Cr7 in Ligue 1. Ad un anno di distanza dal suo addio alla Juventus, chissà che il trasferimento di Ronaldo non possa concretizzarsi nuovamente last minute. Il suo inizio di stagione con la maglia dello United non è stato dei più incoraggianti, e probabilmente neanche l’acquisto di Casemiro servirà a lenire il suo malcontento. Accostato anche a diversi club italiani, Cristiano Ronaldo non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro: una sua permanenza all’ombra dell’Old Trafford non è comunque un’opzione da scartare da priori.