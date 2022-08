Ronaldo lo prende l’ex Juve: contatti ufficiali

Cristiano Ronaldo è ancora intenzionato a lasciare il Manchester United per tornare a giocare in Champions: contatti con l’ex Juventus

Il futuro di Cristiano Ronaldo torna a essere in discussione un anno dopo l’addio alla Juventus. Proprio in questo periodo lo scorso anno il portoghese decise di lasciare i bianconeri per tornare al Manchester United, dove però le cose non sono andate come si aspettava. A livello personale la scorsa stagione è stata ottima, con 28 gol segnati, ma i ‘Red Devils’ hanno chiuso al sesto posto, rimanendo fuori dalla Champions League.

Questo è stato un primo tassello che ha portato il portoghese a riflettere sull’addio. Poi c’è stato un calciomercato deludente da parte del club inglese, che avrebbe convinto definitivamente CR7 a voler lasciare i ‘Red Devils’. Sono state diverse le squadre a cui è stato accostato, ma l’ingente ingaggio non lo rende alla portata di tutti. Così a sorpresa spunta un nuovo club nel suo futuro. Contatti con l’ex Juventus.

Futuro Cristiano Ronaldo, contatti con il Marsiglia in corso

Il futuro del cinque volte Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo, potrebbe subire una svolta inaspettata. Il campione portoghese infatti vorrebbe ancora lasciare il Manchester United in questi ultimi giorni di calciomercato estivo e la nuova destinazione nel futuro di CR7 potrebbe essere la Francia.

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’ l’agente di Ronaldo, Jorge Mendes, avrebbe avviato i contatti con il Marsiglia per il passaggio del portoghese in Francia. Nel club francese il portoghese troverebbe due ex Juventus, ovvero il tecnico Igor Tudor e il direttore sportivo Ribalta. La scelta di CR7 potrebbe essere naturalmente dettata dal fatto che il Marsiglia parteciperà alla prossima Champions League, mentre lo United giocherà l’Europa League. Bisognerà vedere anche come il club francese si comporterà a livello economico visto che proprio ieri è arrivato l’avvertimento dell’Uefa per aver violato i limiti del Fair Play Finanziario. Però il passaggio di Ronaldo nel campionato francese permetterebbe di vedere nuovamente l’eterne sfida tra CR7 e Lionel Messi, ormai al suo secondo anno in Francia con la maglia del PSG.