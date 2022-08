Calciomercato, UFFICIALE: salta tutto, trasferimento annullato!

Calciomercato, dietrofront a sorpresa su un trasferimento ufficiale: l’annuncio dell’annullamento dell’accordo, i dettagli

Siamo entrati nelle ultime due settimane del lungo calciomercato estivo, giorni importanti per tutte le squadre, italiane ed internazionali, per mettere a segno le ultime operazioni e completare le rispettive rose secondo gli obiettivi e le indicazioni degli allenatori. Come sempre, gli ultimi giorni possono riservare sorprese e affari inattesi, ma non soltanto.

La sessione di trattative, da sempre, non lesina colpi di scena, relativi anche ad affari che sembravano ormai conclusi, per poi risolversi in un nulla di fatto. Può succedere anche, nel pazzo mondo della compravendita di calciatori, che accordi già siglati possano venire annullati poche ore dopo. Ed è il caso di una trattativa che appariva definita e perfezionata, salvo il dietrofront improvviso della società acquirente, che ha annullato l’accordo, dando luogo a un vero e proprio giallo.

Calciomercato, UFFICIALE: Alcacer ‘torna’ al Villarreal, sfuma la cessione. Ecco cosa è successo

Il giocatore coinvolto è Paco Alcacer, attaccante classe 1993 del Villarreal, che appena due giorni fa era stato annunciato sui social dall’Al Sharjah, club degli Emirati Arabi Uniti. Lo spagnolo avrebbe dovuto trasferirsi in prestito con diritto di riscatto. Ma qualcosa, non si sa ancora bene cosa, non è andato come previsto. Il club iberico, infatti, con un comunicato ufficiale reso noto poco fa, ha annunciato che l’Al Sharjah avrebbe annullato in maniera unilaterale l’accordo per il trasferimento di Alcacer. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli, anche se in Spagna ‘Marca’ riferisce che sarebbero emerse differenze contrattuali tra i due club che avrebbero portato alla rottura dell’intesa. E così, Alcacer ‘torna’ al Villarreal, anche se questo non cambia quello che sarà il suo futuro. Il giocatore non rientra nei piani del tecnico Unai Emery e gli si cercherà una nuova sistemazione nelle prossime ore. La cosa non dovrebbe, poi, inficiare le possibilità, da parte del ‘Submarino Amarillo’, di mettere le mani sullo svincolato Edinson Cavani. Il ‘Matador’ sarebbe rinforzo graditissimo, di qualità e grande esperienza, per l’attacco degli spagnoli, attesi da una stagione importante per provare a riproporsi nei quartieri altissimi della classifica.