Andata e ritorno a casa: il Milan gli dice addio

Uno degli obiettivi del Milan sul mercato potrebbe sfumare definitivamente durante le prossime ore

Ci sta pensando il Manchester United a sconvolgere le ultime due settimane di mercato. In attesa di risolvere l’intrigo Cristiano Ronaldo, sempre più ai margini dei ‘Red Devils’, Erik ten Hag sta per accogliere in squadra nuovi rinforzi di altissimo livello per aggiustare l’avvio da incubo nella nuova avventura inglese.

L’inizio disastroso del Manchester United in Premier League con due sconfitte nelle prime due giornate disputate, probabilmente ha indotto il club ad accelerare le pratiche e spingere subito i movimenti in entrata, a prescindere da cosa sceglierà di fare CR7 nel suo futuro.

Dopo aver cercato invano di strappare alla Juventus Adrien Rabiot, affare saltato per via delle richieste fin troppo elevate del centrocampista francese per l’ingaggio, è partito negli ultimi giorni l’assalto a Casemiro. Un’idea che inizialmente sembrava più un tentativo disperato e che invece ha trovato l’apertura quasi inaspettato dello stesso calciatore.

Il centrocampista brasiliano, dopo aver vinto praticamente tutto con il Real Madrid entrando a far parte della storia del club, ha detto ‘sì’ alla cessione in Inghilterra. Una decisione che Carlo Ancelotti e tutta la dirigenza ‘blanca’ ha rispettato sin dal primo momento, come segno di enorme riconoscenza per il fantastico lavoro svolto da Casemiro negli anni trascorsi a Madrid.

Calciomercato Milan, Ziyech verso il ritorno all’Ajax

Dopo Casemiro, un altro obiettivo forte del Manchester United sul mercato è Antony. Secondo gli olandesi del ‘De Telegraaf’ l’Ajax avrebbe già rifiutato una prima offerta da 80 milioni per l’esterno, considerato un pupillo di ten Hag. Nonostante ciò, i ‘Red Devils’ potrebbero tornare alla carica con una proposta addirittura superiore per affondare il colpo brasiliano.

In caso di partenza, l’Ajax vorrebbe fare provare a far tornare a casa Hakim Ziyech. L’esterno marocchino è ai margini del progetto Chelsea ed è considerato da Tuchel un esubero. I ‘Blues’ potrebbero eventualmente aprire al prestito, consentendo al ragazzo di ripartire dall’ambiente che lo ha saputo valorizzare come pochi. Ziyech all’Ajax metterebbe fuorigioco definitivamente il Milan, altra società che in estate ha seguito da vicino gli sviluppi del calciatore sul mercato.