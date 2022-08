Si chiude a 30 milioni: via libera per Juventus e Milan

Il suo futuro potrebbe ancora essere in Serie A. Nel mirino di Juventus e Milan, la big inglese può mollare la presa chiudendo con l’Atletico Madrid

Juventus e Milan, soprattutto i bianconeri sono molto interessati a lui. Avrebbe già parlato con McKennie in merito a un suo possibile approdo a Torino, alla corte di Massimiliano Allegri.

Parliamo di Pulisic, attaccante esterno statunitense che Tuchel lascerebbe andar via visto che non è tra i suoi ‘fedelissimi’. Il Chelsea lo pagò sui 60 milioni di euro, ora forse potrebbe farsene bastare poco più della metà. Il classe ’98, tuttavia, piace anche ad altri grandi club europei, inglesi inclusi. Specialmente al Manchester United, alla ricerca proprio di un profilo con le caratteristiche dell’ex Borussia Dortmund. L’operazione coi ‘Blues’ è, per ovvie ragioni, tutt’altro che semplice, per cui i ‘Red Devils’ stanno valutando in maniera concreta pure delle alternative. Una pista porta in casa Atletico Madrid.

Calciomercato, Carrasco-United ‘libera’ Pulisic per Juve e Milan: ostacolo maxi ingaggio

Oltre a Pulisic, lo United guarda ad Antony dell’Ajax che ten Hag ha appunto già allenato durante la sua esperienza sulla panchina dei ‘Lancieri’, soltanto che il club olandese continua a opporsi. Avrebbe detto no a un’offerta da circa 80 milioni bonus inclusi. Ecco allora che potrebbe prendere il sopravvento il ‘Piano C’, vale a dire Carrasco. Stando al ‘The Telegraph’ il Manchester ha inserito pure il belga nella lista della spesa, capitolo esterni d’attacco. Per Simeone non è un intoccabile, a 30 milioni di euro circa l’operazione coi ‘Colchoneros’ si chiuderebbe, dando strada libera alla Juve (e al Milan) proprio per Pulisic il cui ingaggio è però altissimo, circa 9 milioni di euro netti fino a giugno 2024.