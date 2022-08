Maldini fa un’eccezione: colpo last minute per il bis scudetto

Maldini e Massara sarebbero disposti a fare un’eccezione rispetto ai propri piani: acquisto immediato del Milan per lo scudetto

I rossoneri vogliono ripetere quanto di buono fatto vedere nella scorsa stagione, per raggiungere lo scudetto e conquistare la seconda stella prima dell’Inter. Intanto, Maldini e Massara hanno fiutato un’occasione che potrebbe consentire un’eccezione rispetto alla linea tenuta fino ad ora sul mercato: Stefano Pioli aspetta.

Non è un mistero che per completare la rosa a disposizione del tecnico emiliano siano necessari ancora un difensore centrale ed un centrocampista. E il Milan vorrebbe riuscire ad accontentare il proprio tecnico in tutto e per tutto. La strada scelta dalla dirigenza rossonera per gli ultimi due colpi è quella del low-cost, meglio ancora se in prestito con un diritto di riscatto rimandato alla prossima estate. Paolo Maldini, però, avrebbe fiutato un’occasione e sarebbe disposto a fare un’eccezione.

Calciomercato Milan, l’eccezione si chiama N’Dicka | 10 milioni per il colpo in difesa

Attenzione al reparto arretrato del Milan in queste ultime settimane di mercato. I rossoneri hanno individuato in Evan N’Dicka il profilo giusto per completare la difesa di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Paolo Maldini sarebbe anche disposto ad offrire subito 10 milioni all’Eintracht Francoforte per arrivare al centrale francese classe ’99. Una vera e propria eccezione, dovuta alla convinzione che si tratterebbe di un affare da non farsi scappare.

Una deroga al rinforzo in difesa in prestito, ma serve un passaggio per niente scontato: il giocatore, ed il suo entourage, devono essere convinti di muoversi subito e di non andare a scadenza. L’alternativa, in caso di mancata apertura da parte di N’Dicka, sarebbe Diallo: lui potrebbe arrivare in prestito dal PSG. L’ultimo colpo per completare la rosa, infine, sembra essere piuttosto deciso: si tratta di Onyedika. Insomma, la dirigenza del ‘Diavolo’ si è resa conto che le avversarie si sono rinforzate tutte e che per difendere il titolo servirà una grande stagione. Per questo motivo, avere una rosa super competitiva è una condizione necessaria per stare al passo delle altre e raggiungere quel traguardo che è la seconda stella.