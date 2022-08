Il Chelsea lo manda via, decisione presa: colpaccio in Serie A

In casa Chelsea è tempo di cessioni e la Serie A è pronta ad approfittarne: è Ziyech il colpo in arrivo nel nostro campionato

Quattordici giorni alla fine del mercato, si sta per entrare nel periodo caldo, quello delle grandi occasioni. Occhi puntati soprattutto sulle big e in particolare sugli esuberi delle big: è da lì che possano arrivare importanti occasioni di mercato, capaci anche di cambiare le gerarchie in campo.

Ed è proprio lì che guardano le grandi della Serie A: dalla Juventus al Milan, passando per Inter, Roma e Napoli, riflettori puntati sulle squadre più importanti d’Europa per vedere se spunta fuori il grande affare. Lo ha fatto il Napoli con Ndombele, in arrivo con la formula del prestito. Lo vuole fare la Juventus con Depay, in rotta con il Barcellona. Ma altre occasioni potrebbero nascere nei prossimi giorni e c’è un club che può diventare terra di conquista per le italiane: il Chelsea. Il nuovo patron non ha badato a spese per accontentare Tuchel che ora si ritrova una rosa formato extra-large con alcuni calciatori da piazzare, anche con formule convenienti come il prestito.

Calciomercato, Ziyech occasione dal Chelsea

Ed allora gli esuberi dei Blues possono diventare obiettivi concreti delle formazioni di Serie A. Proprio questo abbiamo chiesto nel sondaggio pubblicato sull’account Twitter di Calciomercato.it: “Il Chelsea cambia pelle, ma deve cedere alcuni esuberi: quale di questi vorreste subito in Serie A?”

La risposta si è trasformata in un vero plebiscito: è Hakim Ziyech, 29 anni, esterno marocchino, il calciatore più votato. Il 46,9% lo vorrebbe vedere in Serie A, magari con la maglia del Milan, club che lo ha trattato prima di chiudere per de Ketelaere e che magari potrebbe tornare alla carica negli ultimi giorni di mercato. Dietro l’ex Ajax c’è Pulisic, altro esubero del Chelsea: il 32,3% vorrebbe l’americano approdare nel nostro campionato.

Meno attraente Emerson Palmieri, altro calciatore in uscita dai Blues: all’italo-brasiliano vanno il 13,5% di preferenze. Dietro tutti c’è Hudson-Odoi con solo il 7,5% di chi ha risposto al nostro sondaggio che spera lo ritiene il colpo giusto per la nostra Serie A.