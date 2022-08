Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 17 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 17 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Nei giorni in cui è ripreso il campionato di calcio e il mercato la fa da padrone, non bisogna dimenticare anche gli altri sport. Con il ritorno a grandi livelli del campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, omaggiato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ dopo il trionfo nella finale degli Europei di atletica con un “Il re è tornato”. Il resto della prima pagina della ‘rosea’ pone l’accento sulle grandi del campionato di calcio. Preoccupazione per la Juventus (“Di Maria stop 25 giorni, Allegri ora ha fretta e vuole subito Depay“) e per l’Inter (“Skriniar non è al sicuro, neppure con i 15 milioni del Chelsea per Casadei“), mentre “il Milan va a 2000″.

Anche il ‘Corriere dello Sport’ esalta Jacobs con un ‘Magic J’, ma il titolo principale è per il ko di Di Maria: “Juve, fuori un altro”. Nella peggiore delle ipotesi, si richiama al rischio di un mese di stop per l’argentino. In chiave di mercato, “Ultimatum Raspadori” in riferimento al pressing del Napoli per l’attaccante del Sassuolo. Citazione d’obbligo anche per gli Europei di nuoto in corso a Roma: “Nel caveau italiano ci sono 44 medaglie”.

Su ‘Tuttosport’, spazio al forcing della Juventus per l’attacco: “Depay-Juve: ACCORDO!”. Di spalla, l’inevitabile tributo a Jacobs: “Ancora TU! Jacobs ci fa godere di nuovo”. In taglio alto, novità sul Torino: “Schuurs e Lukic contro la Lazio“.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 17 agosto

Spazio anche alla rassegna stampa dall’estero, dove si pone grande attenzione a cosa sta accadendo in casa Manchester United. ‘Red Devils’ che sono alle prese con un avvio di stagione disastroso e cercano sul mercato le risorse per uscire dal momento nero. E così, per ‘Marca’, in Spagna, i britannici vanno a caccia di rinforzi nella Liga: “El United, de caza en Madrid”. Con Casemiro e Joao Felix tra i primi obiettivi.

In Inghilterra, invece, occhio a Cristiano Ronaldo, ormai un separato in casa, con il ‘Mirror’ che di fatto invita il portoghese all’addio con un eloquente: “Hit the road, Ron”.