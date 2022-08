“Ormai si vede più fuori che dentro” | E il Milan pensa al grande colpo

Nei giorni finali del calciomercato potrebbe aprirsi una grande occasione e il Milan starebbe riflettendo se coglierla o meno: Pioli attende

È iniziato il campionato e i rossoneri hanno ripreso da dove avevano lasciato: contro l’Udinese è arrivata una vittoria convincente, caratterizzata dalla forte identità creata da Stefano Pioli. La variabile mercato, però, è ancora presente e in queste ultime settimane potrebbe aprirsi un’occasione importante per il ‘Diavolo’: il club meneghino ci starebbe pensando.

Le ultime settimane di calciomercato sono sempre molto elettriche, con delle occasioni che nascono in una serata e possono portare ad operazioni che determinano una stagione e restano negli anni. Anche per il Milan, che in questo mercato ha investito solamente per consegnare Charles De Ketelaere a Stefano Pioli, potrebbe essere protagonista di un grande colpo (di mercato) di scena. Quella che si prospetta come la possibile grande occasione last minute di questa sessione di mercato ha un nome un cognome: Marco Asensio.

Calciomercato Milan, occasione Asensio | “Più fuori che dentro al Real Madrid”

I campioni d’Italia sono partiti col piede giusto in campionato e hanno lanciato un messaggio chiaro a tutte le pretendenti: anche quest’anno per lo scudetto bisogna tenere in grande considerazione il Milan di Stefano Pioli. A Charles De Ketelaere sono bastati pochi minuti per mettere in luce una qualità non indifferente, ma la sfida con l’Udinese ha evidenziato anche le difficoltà di Messias sulla destra. Negli ultimi giorni di mercato i rossoneri potrebbero colmare questa lacuna con un grande nome.

Secondo quanto riferito da Alex Silvestre ai microfoni del ‘Chiringuito’: “Marco Asensio si vede più fuori che dentro al Real Madrid“. Una volontà che sarebbe figlia anche delle tante panchine che gli ha riservato Carlo Ancelotti, che per il proprio reparto offensivo ha altre proprietà. Inoltre, il giornalista spagnolo rivela anche: “Il Milan e un club inglese sono interessati”. La concorrenza della Premier League è quella che potrebbe mettere in difficoltà Maldini e Massara, creando un asta in cui i rossoneri hanno sempre dimostrato di non voler partecipare. L’arrivo di un giocatore come Asensio, però, potrebbe completare alla perfezione il pacchetto offensivo di Pioli e spaventare le altre concorrenti allo scudetto.