Incubo Juventus, addio Milinkovic: la “vendetta” è istantanea

Calciomercato Juventus, Allegri in allarme: il nuovo affondo per Milinkovic Savic spiazza i bianconeri. Le ultime dalla Francia.

Negli istanti immediatamente successivi al fischio finale della gara contro il Sassuolo, Max Allegri ha preferito non esporsi in merito alle tante voci di mercato che stanno “agitando” il quartier generale bianconero, glissando alle varie domande sui nuovi possibili acquisti. Tuttavia, è impossibile ipotizzare che il tecnico livornese – nel corso dei ripetuti summit con la sua dirigenza – non abbia stilato la sua personalissima lista di desideri, in cui un posto “speciale” potrebbe essere stato riservato a quel Milinković-Savić che da tempo si configura come il sogno di mercato dell’allenatore della Juventus.

Legato alla Lazio da un contratto in scadenza nel 2024, il “Sergente” fino a questo momento non ha mai “puntato” i piedi: il suo legame con il club e con i tifosi è forte, al punto che Lotito nel corso delle ultime interviste rilasciate ha sempre ribadito l’intenzione di non accettare quelle proposte da 50 milioni di euro che molto spesso hanno riempito le pagine dei principali quotidiani. La Juve sogna Milinković , ma ora come ora i bianconeri non sembrano avere le carte in regola anche solo per abboccare un assalto, al punto da aver individuato in Paredes il rinforzo scelto, nel caso in cui si sblocchi la partenza di uno tra Arthur e Rabiot.

Calciomercato Juventus, lo United ritorna alla carica per Milinkovic Savic

A suffragare questo scenario ci hanno pensato anche le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia. Secondo quanto evidenziato da footmercato.net, infatti, sul centrocampista della Lazio sarebbe ritornato in auge l’interessamento di un corteggiatore di vecchia data: ci stiamo riferendo al Manchester United, che dopo aver mollato la pista Rabiot, avrebbe dirottato immediatamente le proprie attenzioni su altri obiettivi. Che quello dei Red Devils sia molto più di un semplice sondaggio esplorativo, è testimoniato dai colloqui che il club inglese avrebbe intrattenuto con l’entourage di Milinkovic, allo scopo conoscere la base d’asta dalla quale partire per provare a sedersi al tavolo delle negoziazioni con Lotito.

Ricordiamo che lo United ha messo nei propri radar anche Casemiro, e potrebbe entrare nell’ordine di idee di effettuare due nuovi acquisti per il suo centrocampo prima del gong definitivo della campagna acquisti estiva.