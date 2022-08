Virata United, ora puntano il titolarissimo: cambiano i piani della Juve

La Juventus potrebbe vedere stravolto il mercato: lo United può mollare Rabiot e puntare sul titolarissimo

Meglio non poteva partire la Juventus: tre a zero al debutto contro il Sassuolo per la squadra di Allegri che ha potuto gioire per il gol di Di Maria e la doppietta di Vlahovic.

Successo importante per lavorare con maggiore serenità, nonostante sia stato un po’ offuscato dall’infortunio del Fideo, costretto a restare fuori almeno dieci giorni. Giorni durante i quali la società spera di garantire al proprio tecnico i rinforzi necessari per completare la rosa. Un centrocampista e un attaccante le richieste di Allegri che per essere esaudite devono necessariamente passare per le cessioni.

La trattativa più calda è quella che spinge Adrien Rabiot verso il Manchester United. L’accordo tra i due club non è un problema, l’ostacolo è rappresentato dall’intesa tra la società inglese e il centrocampista che nutre qualche dubbio nell’accettare la proposta di un club che non parteciperà alla prossima Champions e ha iniziato come peggio non poteva la stagione. Proprio per questo i ‘Red Devils’ sono pronti a cambiare obiettivo, mollando Rabiot e puntando sul ‘titolarissimo’.

Calciomercato Juventus, virata United: ora punta il titolarissimo

L’ex Paris Saint-Germain non rappresenta certo l’unica trattativa del Manchester United in entrata. Ten Hag è alla ricerca anche di un altro attaccante, considerata la partenza probabile di Ronaldo, mentre per la mediana ci sono anche altri profili oltre a Rabiot.

L’ultimo in ordine di tempo è quello di Casemiro. Stando a quanto riportato da ‘marca.com’, infatti, il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul centrocampista brasiliano. Ancelotti, nonostante il terzetto di giovani presente in rosa, punta ancora su di lui ed allora per i Red Devils sarà tutt’altro che facile riuscire a portare il brasiliano all”Old Trafford’. Lo United comunque – stando alla fonte prima menzionata – vuole provarci, anche se finora non è stata presentata per Casemiro.

Inevitabilmente, se da Manchester dovessero affondare per il calciatore del Real, la trattativa per Rabiot subirebbe una brusca frenata complicando i piani di mercato della Juventus che aspetta la cessione del francese per chiudere l’arrivo di Paredes.