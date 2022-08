Voti Verona-Napoli 2-5: Kvaratskhelia da sogno, bocciata meza difesa

Esordio devastante in campionato del Napoli, che ha battuto il Verona per 5 a 2, ecco i voti della nostra redazione

Accompagnata da un certo scetticismo all’esordio in campionato, il Napoli ha dimostrato di poter subito fare a meno dei big partiti in estate, battendo il Verona per 5-2. Nonostante lo svantaggio iniziale per mano di Lasagna, la squadra allenata da Luciano Spalletti è stata trascinata dal nuovo arrivo Kvaratskhelia, autore di un gol e di un assist al suo esordio in Serie A. Ottima la prova dei tre centrocampisti, con Lobotka e Zielinski che hanno trovato anche la via del gol.

Tabellino e voti Verona-Napoli

Ecco nel dettaglio i voti della partita:

VERONA (3-5-2): Montipò 5; Dawidowicz 5, Gunter 4.5, Amione 5.5 (58′ Retsos 4.5); Faraoni 4.5, Tameze 5, Hongla 4.5 (67′ Barak 4.5), Ilic 5, Lazovic 4; Henry 6 (58′ Piccoli 5), Lasagna 6 (72′ Djuric sv). Allenatore: Cioffi 4

NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 5.5, Kim 7, Mario Rui 5.5 (83′ Olivera sv); Anguissa 7, Lobotka 7.5, Zielinski 7.5 (75′ Zerbin sv); Lozano 7 (75′ Politano 6.5), Osimhen 7 (83′ Ounas sv), Kvaratskhelia 7.5 (68′ Elmas 6.5). Allenatore: Spalletti 7

ARBITRO: Fabbri 6

AMMONITI: Hongla, Amione, Osimhen, Kim