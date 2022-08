VOTI E TABELLINO Salernitana-Roma 0-1: Cristante decisivo, Coulibaly irruento

Prima giornata di campionato per Salernitana e Roma con il match che termina 0-1 grazie al gol di Cristante: i voti e il tabellino

Esordio in campionato per Salernitana e Roma che si sono affrontate allo Stadio Arechi di Salerno. Dopo un calciomercato in cui entrambe le squadre si sono sbizzarrite mettendo a segno colpi importanti, adesso è il momento di far parlare il campo. I giallorossi vincono di misura grazie al gol di Cristante, sprecando anche molto.

Il gol di Cristante alla mezz’ora del primo tempo ha regalato i tre punti alla squadra di Mourinho, che colpisce anche un palo con Zaniolo. Oltre al gol Cristante è il migliore dei giallorossi anche in mezzo al campo con tanto lavoro sporco e palloni recuperati. La Salernirana ringrazia anche Sepe per essere rimasta in partita. Questi i voti del match:

SALERNITANA

Sepe 6,5

Gyomber 5

Fazio 5,5

Bronn 5

Candreva 5,5

L. Coulibaly 4,5 (73′ Kristoffersen 5,5)

Vilhena 6

Kastanos 5,5 (54′ Ribery 5,5)

Mazzocchi 6 (62′ Sambia 5,5)

Botheim 5,5 (62′ Valencia 5,5)

Bonazzoli 5

All. Nicola 5

ROMA

Rui Patricio 6

Mancini 7

Smalling 6

Ibanez 6,5

Karsdorp 5

Pellegrini 6

Cristante 7

Spinazzola 6,5

Dybala 6 (89′ El Shaarawy S.V)

Zaniolo 6,5 (79′ Wijnaldum 6)

Abraham 6 (68′ Matic 5,5)

All. Mourinho 6

Arbitro: Sozza 6

Tabellino Salernitana-Roma

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Bronn; Candreva, L. Coulibaly, Vilhena, Kastanos, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli. All. Nicola

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

Arbitro: Simone Sozza (sezione di Seregno)

Var: Gianluca Aureliano (sezione di Bologna)

Ammoniti:28′ Coulibaly, 39′ Gyomber, 40′ Kastanos, 48′ Smalling, 72′ Matic.

Marcatori: 33′ Cristante