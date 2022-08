Bernardeschi è rinato lontano dalla Juventus: “Sembra Messi”

Federico Bernardeschi è al centro dell’attenzione mediatica dopo le ultime ottime prestazioni con la maglia del Toronto. Dopo l’addio alla Juve, è cambiato tutto

Sembrano lontani i tempi in cui Federico Bernardeschi era bersagliato da tifosi e addetti ai lavori per le prestazioni con la maglia della Juve.

Il fantasista italiano ha fatto una scelta specifica per la sua carriera e che è anche una scelta di vita, quella di passare al Toronto, dopo il mancato rinnovo con il club bianconero. E da lì tutto sembra essere cambiato per il calciatore italiano. Infatti, l’impatto dell’esterno è stato assolutamente devastante per qualità e incisività sotto porta, proprio quel fattore che gli era mancato con la maglia della Juve. Bernardeschi corre, dribbla, serve assist e conclude, e i tifosi sono impazziti per lui.

Bernardeschi scatenato con il Toronto: il suo nome è virale

Nell’ultima partita tra Toronto e Portland, i padroni di casa sono riusciti a portare a casa altri tre punti. E l’ex bianconero è stato ancora protagonista con il gol del 3-1, quello che ha chiuso la partita e fissato il risultato finale. Un altro gol, quindi, per l’esterno offensivo, che è già idolo dei tifosi. Le sue prestazioni l’hanno reso virale su Twitter anche in Italia, tanto che c’è chi lo paragona addirittura a Messi, pur imputando la sua crescita alla diversa qualità della Mls. Di seguito vi proponiamo diversi tweet su questa scia.

MLS è un Campionato Formidabile, progettualità infinite e ricco di Campioni e top player disse il Frattese….

Infatti Bernardeschi è diventato Messi , Criscito Nesta e Insigne Ronaldo — Mc Race (@antonio_race) August 14, 2022

In questo nuovo episodio della serie “#Bernardeschi in wonderland” Federico, dopo aver annientato gli avversari, sfodera la sua arma segreta: il saluto alla folla: “Ueldaaaaaannnn! Tielsiiii! Comoooonn!”. Straordinario. pic.twitter.com/0Wp2Li7Nod — Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 14, 2022

“Vedove di Bernardeschi” 🤣🤣🤣🤣🤣 — Mirko Di Natale (@_Morik92_) August 14, 2022

A Bernardeschi voglio bene. Gli auguro il meglio, ha un grande sinistro. — pazzo e basta (@pazzoebasta) August 14, 2022

Io i post motivazionali di LinkedIn li leggo con la voce di Bernardeschi — Belin Rodriguez (@tricloro) August 14, 2022

🥶 confesso che anni fa quando lo comprammo ho detto che avrebbe potuto prender la 10 della Juve per molti anni. 10 al massimo son i gironi dell’inferno che mi merito solo per averlo detto🔥🤣#Bernardeschi https://t.co/e0PDFpdjUi — Pat®izia 〰️◽️◾️ (@la_patrizia_) August 14, 2022