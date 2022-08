Lazio-Bologna 2-1, Fiorentina-Cremonese 3-2: Immobile la ribalta, che errore Radu

Lazio-Salernitana e Fiorentina-Bologna aprono la domenica di Serie A: Immobile decide ribaltando il match. Radu regala i tre punti a Italiano

Lazio-Salernitana e Fiorentina-Bologna sono le prime due partite della prima domenica di campionato. I biancocelesti riescono a rimontare un match difficile vincendo 2-1. All’Olimpico la squadra di Sarri si ritrova ad affrontare quasi novanta minuti in dieci uomini, vista la sciocchezza in uscita di Maximiano che prende il pallone fuori dall’area di mano e il direttore di gara lo espelle dopo averlo rivisto al Var.

Poco dopo l’espulsione dell’estremo difensore arriva il calcio di rigore in favore del Bologna per il fallo di Zaccagni in area, con Arnautovic che segna il gol del momentaneo vantaggio. Allo scadere del primo tempo Soumaoro ristabilisce la parità numerica facendosi espellere per somma di ammonizioni. Nella ripresa la Lazio entra con maggiore convinzione e al minuto 70 un rimpallo in area vede il pallone sbattere su De Silvestri ed entrare in rete per l’1-1. Ancora una volta a decidere il match è il solito Ciro Immobile, che su un assist geniale di Milinkovic-Savic mette in gol il pallone del definitivo sorpasso biancoceleste. Qualche difficoltà di troppo ma la Lazio conquista i primi tre punti del campionato.

Fiorentina-Cremonese 3-2, Radu regala i tre punti alla ‘viola’

Tanti gol e vittoria all’ultimo secondo per la Fiorentina contro la Cremonese. La ‘Viola’ inizia bene il match spingendo e trovando il gol del vantaggio col gol di Bonaventura, che di sinistro supera Radu. Dura poco la gioia perché dopo tre minuti Okereke pareggia subito i conti per la Cremonese. Alla mezz’ora di gioco è il più atteso a regalare il sorpasso alla Fiorentina, ovvero Luka Jovic, al quale lasciano troppo spazio in area e non perdona.

A complicare le cose per la Cremonese arriva anche il rosso diretto a Escalante, che viene espulso per un intervento duro a centrocampo. Nella ripresa la squadra di Italiano cerca il gol per chiudere i conti, ma a sorpresa arriva il pareggio della squadra di Alvini, che dopo una perla di Buonaiuto da calcio d’angolo mette il pallone in rete con Bianchetti. All’ultimo secondo su cross di Mandragora in area Radu si porta il pallone in porta e consegna la vittoria alla Fiorentina. Un altro errore fatale del portiere ex Inter che regala i tre punti a Italiano.