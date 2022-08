Consigli Fantacalcio: prima giornata di Serie A

Chi schierare al fantacalcio, alla prima di Serie A: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

Finalmente torna il campionato. Poche ore e inizierà la stagione in Serie A: a scenderà in campo per primi sarà il Milan, campione d’Italia, che giocherà contro l’Udinese alle 18.30, come Sampdoria-Atalanta. Poi spazio a Monza-Torino e e Lecce-Inter, alle ore 20.45

Si giocherà la domenica, in cui le attenzioni saranno puntate sulle romane (la squadra di Sarri sfiderà il Bologna, la Roma farà visita alla Salernitana) e lunedì, con Verona-Napoli e Juventus-Sassuolo. Tre giorni di Serie A che rendono felici anche tutti i fantallenatori pronti a schierare le proprie formazioni.

Fantacalcio, i consigli per la prima giornata

MILAN-UDINESE sabato 13 agosto ore 18:30

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Perez, Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success.

Hot: Leao-Hernandez non si discutono! Rebic e Deulofeu faranno bene

Not: Soppy rischia di andare in affanno

Sorpresa: è Messias l’uomo dell’estate, non avete paura a schierarlo

SAMPDORIA-ATALANTA sabato 13 agosto ore 18:30

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel

Hot: Sabiri è già ispirato. Pasalic non deluderà

Not: Bereszynski può star fuori

Sorpresa: mai dar per finito Quagliarella

LECCE-INTER sabato 13 agosto ore 20:45

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Cetin, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku.

Hot: La LuLa da bonus, come Dumfries. Strettezza può salvarsi

Not: Blin andrà in difficoltà

Sorpresa: Colombo ha già fatto capir di saper segnare anche a match in corso

MONZA-TORINO sabato 13 agosto ore 20:45

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Ranocchia, Carlos Augusto; Birindelli, F.Ranocchia, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Gytkjaer, Caprari.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria.

Hot: Radonjic può subito stupire. Caprari e Valoti da bonus

Not: Evitate Rodriguez

Sorpresa: Subito Petagna?

FIORENTINA-CREMONESE domenica 14 agosto ore 18:30

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Jovic, Gonzalez.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Sernicola, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Escalante, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

Hot: Milenkovic per festeggiare il rinnovo! Promossi Gonzalez e Bonaventura

Not:

Sorpresa Valeri può essere una carta vincente

LAZIO-BOLOGNA domenica 14 agosto ore 18:30

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Barrow; Arnautovic.

Hot: Immobile sempre e comunque! Con Arnautovic e Zaccagni non si sbaglia

Not: Patric non ci convince

Sorpresa: Luis Alberto, da partente uomo bonus

SALERNITANA-ROMA domenica 14 agosto ore 20:45

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Mantovani, Fazio, Gyomber; Kechrida, L. Coulibaly, Capezzi, Kastanos, Sy; Botheim, Bonazzoli.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Hot: Bonazzoli leader! Dybala, Zaniolo e Abraham pronti a scatenarsi!

Not: Mancini avrà perso il vizio di farsi ammonire? Lo scopriremo presto

Sorpresa: dietro è un rischio ma Fazio è comunque un ex e sotto porta…

SPEZIA-EMPOLI domenica 14 agosto ore 20:45

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Kiwior, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, Agudelo, Bastoni; Verde, Nzola.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Destro.

Hot: Nzola è tornato! Subito con Verde e Bajrami

Not: Sala può star fuori

Sorpresa: Cambiaghi per veri esperti

VERONA-NAPOLI lunedì 15 agosto ore 18:30

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Ilic, Tameze, Barak, Lazovic; Henry, Lasagna.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Hot: Osimhen-Kvaratskhelia per i bonus pesanti! Barak non si discute

Not: No Dawidowicz

Sorpresa: Elmas è spesso sottovalutato, può sorprendere

JUVENTUS-SASSUOLO lunedì 15 agosto ore 20:45

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Fagioli, Kostic; Vlahovic, Di Maria.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide.

Hot: Vlahovic non può più sbagliare! Sì a Cuadrado e Berardi

Not: Muldur non è al top

Sorpresa: Pinamonti si può rischiare subito