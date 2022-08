Leao via dal Milan entro agosto: svolta inaspettata

Il Milan torna in campo per la prima giornata di Serie A e lo fa ospitando l’Udinese a San Siro con lo scudetto cucito sul petto. La corsa ricomincia con Rafael Leao a guidare la squadra. Il mercato sul portoghese però rischia di riservare brutte sorprese

Il Milan ricomincia il campionato di Serie A 2022/23 inaugurando il tutto con la gara casalinga contro l’Udinese. Una sfida subito importante per la truppa di Stefano Pioli che ha lo scudetto cucito sulle nuove maglie e il chiaro compito ed obiettivo di provare a difenderlo strenuamente dagli assalti della folta concorrenza. Dai rivali dell’Inter alla Juventus, passando per la nuova e potenziata Roma fino al Napoli rivoluzionato: tutte proveranno a mettere i bastoni tra le ruote ai campioni d’Italia in carica.

Il grande trascinatore offensivo dello scorso campionato fu indubbiamente Rafael Leao, miglior calciatore dell’annata rossonera ed incoronato anche MVP dalla Lega Serie A per la passata stagione. Un riconoscimento importante che avvalora ulteriormente la crescita messa a referto dal numero 17 portoghese che il Milan vorrebbe peraltro blindare con un complicato rinnovo di contratto, anche per evitare brutte sorprese future dal mercato.

Calciomercato Milan, cambia la quota di Leao: occhio al Paris Saint-Germain

È indubbio come Leao abbia lasciato un segno evidente sia nella stagione del Milan che in termini di calciomercato, con le quotazioni in netto aumento sia dal punto di vista strettamente di valutazione economica del cartellino, che di considerazione a livello internazionale da parte di papabili acquirenti.

Il Milan vorrebbe dunque blindarlo per scongiurare qualunque tipo di assalto, soprattutto dall’estero, lì dove Leao è stato accostato un paio di volte tra Manchester City e soprattutto Paris Saint-Germain. A tal proposito calano proprio le quote di un passaggio del forte attaccante portoghese al PSG entro il prossimo 31 agosto 2022. I bookmakers ritoccano le quote di un addio di Leao al Milan con approdo a Parigi da 9,00 fino agli attuali 6,00. Suggestione quindi per i parigini che hanno già compiuto diversi investimenti questa estate e devono più che altro sfoltire l’organico di Galtier. Leao ha chiuso lo scorso campionato con 11 gol e ben 10 assist e punta a fare ancora meglio.