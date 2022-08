Sorpresa Juventus: il centrocampista lo porta Bremer

Caos a Torino nella notte: c’è il centrocampista, a sorpresa, per la Juventus. I bianconeri pronti a battere un’importante concorrenza

Estate tribolata in casa Torino. Il club granata ha dovuto fare i conti con un calciomercato che ha faticato a decollare. Ivan Juric non era per nulla soddisfatto e la discussione accesa con Vagnati ha fatto il giro del mondo.

Negli ultimi giorni sembrava esser tornato il sereno con gli arrivi di Miranchuk e Vlasic ma nelle scorse ore è scoppiata un’altra vera e propria bomba: Sasa Lukic, capitano e leader del Toro, la partenza di Belotti e Bremer, ha deciso di dare forfait. Come riportano i media vicini al club del presidente Cairo, il centrocampista serbo, uno dei pupilli di Ivan Juric, avrebbe chiamato il tecnico tirandosi fuori: niente sfida al Monza e voglia di cambiare aria. Dietro all”ammutinamento’ ci sarebbero delle mancate promesse fatte da Urbaino Cairo.

Una scelta forte, quella di Lukic, che ha voglia di cambiare aria e di confrontarsi in nuovi palcoscenici. Il classe 1996 d’altronde è protagonista di un’ottima stagione, soprattutto la seconda parte, grazie al lavoro di Juric: il giocatore ha abbassato il suo raggio di azione, arretrando di qualche metro, diventando, di fatto, un regista. Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Pensare ad un suo rientro in gruppo, dopo quanto fatto appare complicato. Il contratto in scadenza nel 2024, potrebbe spingere Cairo a cederlo già in questa sessione di calciomercato.

Calciomercato, dal Milan alla Juve: le possibili destinazioni di Lukic

Si vocifera di un possibile interessamento della Roma ma attenzione anche alla Juventus. I bianconeri devono fare un colpo a centrocampo e Bremer lo sta sponsorizzando. Lukic può rappresentare, davvero, un’occasione anche perché il suo valore di mercato non può essere altissimo visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. 12-15 milioni di euro potrebbero bastare per assicurarsi uno dei leader tecnici del Torino.

I prossimi giorni faranno chiarezza in merito. Attenzione, infine, anche al Milan, che continua a cercare un centrocampista e col Torino i rapporti sono più che buoni ma la pista che porta in Premier League non può essere scartata, con il Nottingham Forest ancora alla ricerca di un centrocampista dopo aver messo le mani su Freuler.