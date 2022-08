Il Monza perde un big per l’esordio: la scelta su Pessina e Petagna

Il Monza si prepara in vista dell’esordio in Serie A contro il Torino: Stroppa perde un big nella rifinitura, la scelta su Pessina e Petagna

Finalmente ci siamo. Tra poco meno di un giorno ripartirà il campionato di Serie A, dopo una lunga pausa estiva durata diverse settimane. Subito in campo i campioni d’Italia in carica del Milan, che se la vedranno tra le mura di San Siro – dalle ore 18:30, con l’Udinese di Andrea Sottil. Nettamente avvantaggiati gli uomini guidati da mister Stefano Pioli sulla carta, ma – come sempre – è bene non sottovalutare alcun incontro.

Contemporaneamente, si affronteranno faccia a faccia Sampdoria e Atalanta in quel di Marassi, mentre domani sera toccherà all’Inter e all’esordiente Monza, le cui avversarie saranno rispettivamente Lecce e Torino. I brianzoli, in particolare, si sono resi protagonisti di una scoppiettante campagna acquisti, alzando parecchio l’asticella degli obiettivi. Nonostante ciò, procedere per gradi e con cautela: l’intenzione è piazzarsi almeno al decimo posto in classifica, cercando di ottenere il risultato migliore possibile alla prima stagione nella massima serie italiana. La fine della sessione di trasferimenti è ancora, lettimo dunque aspettarsi qualche sorpresa in ottica entrate dalla super coppia Berlusconi-Galliani. Non è tramontata, ad esempio, la suggestione Mauro Icardi, il quale rischia addirittura di essere relegato ai dilettanti del Paris Saint Germain in quinta divisione francese. Ma è bene ovviamente sottolineare come l’affare resti assolutamente complicato.

Monza-Torino, Stroppa perde Mota: ci sono Pessina e Petagna

In attesa di ulteriori novità, testa al calcio giocato. In tal senso, c’è subito una brutta notizia per il tecnico dei biancorossi Giovanni Stroppa. L’attaccante portoghese Dany Mota non potrà essere a disposizione all’esordio a causa di una contusione durante la rifinitura. Mancheranno pure gli squalificati Lamanna e Machin. Presenti, invece, i nuovi arrivati Andrea Petagna e Pablo Marì. Inoltre, recuperato capitan Matteo Pessina, come si apprende dalla lista dei convocati pubblicata dal club lombardo sul proprio sito ufficiale.

Di seguito l’elenco completo con i 26 giocatori scelti da Stroppa: 3 Pablo Marì, 4 Marlon, 5 Caldirola, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 F. Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 34 Marrone, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 Carboni, 77 D’Alessandro, 79 Molina, 80 Vignato, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.