TV PLAY | Arriva la sentenza: Juve fuori dalla Champions

L’infortunio di Paul Pogba rischia di essere pesantissimo nella prima parte di stagione per la Juventus. L’analisi sui bianconeri nella corsa scudetto

Le parole di Paola De Paola, a Calciomercato.it, in onda su TV Play. Le dichiarazioni del giornalista sugli affari di mercato e la griglia scudetto nel prossimo campionato di Serie A.

NAPOLI – “Raspadori e Mertens potevano occupare la stessa zona di campo e il belga è 10 volte più furbo ed esperto. Anziché spendere adesso queste cifre il Napoli poteva convincere Mertens a giocare un altro paio di anni in azzurro”

SPALLETTI – “Quando Spalletti dice una cosa è quella. Lui è molto chiaro ed anche in questa vicenda lo è stato dicendo: “Non è stata una mia decisione”. Toglierei dal tavolo la favoletta del dissidio del tecnico perché non è vera. Mertens ha trovato questa scusa, ma il sottofondo di questa vicenda, cioè quello che l’allenatore non gli avrebbe garantito il minutaggio per il mondiale è veramente fuoriluogo”.

Calciomercato Napoli, De Paola: “Mertens più utile di Raspadori”

MERTENS – “Bisogna chiarire questa vicenda, il monte ingaggi è stato abbassato e la proposta di 2,4 milioni a stagione era più che legittima per un 35enne. Poi nasce il caso d’amore di Mertens, il giocatore e tutto l’amore verso la città. Si è creato tanto sentimentalismo per questa vicenda e di conseguenza la fa esplodere. Per i prossimi due anni vedo più utile Mertens che Raspadori, dovrebbe essere il giocatore a parlare e svelare il motivo dell’addio. Perché non dice a tutti il motivo? Io penso che lui voglia tornare a Napoli in futuro come idolo e non vuole mai sentirsi un traditore. È stato davvero molto furbo, se ne è andato da idolo rimanendo nel cuore di Napoli. Ricordate che disse Spalletti e come parlò su Dybala? Lui disse che doveva crescere e lo ha trattato come gli altri. Spalletti ha trattato Mertens come tutti gli altri. Dries dovrebbe trovare il coraggio di dire la verità su tutto quello che è successo”.

GRIGLIA SCUDETTO – “Rispetto alla scorsa stagione io vedo favorito assolutamente il Milan che ha fatto acquisti giusti e poi penso che Lazio e Roma possono impensierire le milanesi. La Juventus visto l’infortunio di Pogba rischia un buco nell’acqua”