Va via grazie a Kostic: destinazione clamorosa!

Un asse caldissimo sta delineando il calciomercato della Juventus nelle ultime ore. I bianconeri sono pronti a cedere il calciatore, la trattativa è in stato avanzato

La Juventus compra e pensa allo scudetto, ma il presente è costituito anche dalle cessioni e da una rosa, quella di Massimiliano Allegri, che dovrà necessariamente essere sfoltita.

È successo già in difesa, dove l’arrivo di Gleison Bremer, soffiato in extremis all’Inter, è stato finanziato dalla cessione di Matthijs de Ligt con destinazione Bayern Monaco, ma anche in attacco, dove hanno salutato sia Paulo Dybala che Alvaro Morata, con motivazioni e significati differenti. E, dunque, il mirino dei bianconeri si è spostato sugli esterni e non solo per l’arrivo di Angel Di Maria che comunque potrebbe spostare tanto negli equilibri del calcio italiano, ma anche per un’altra operazione che proprio in queste ore è arrivata alla sua conclusione. Stiamo parlando di Filip Kostic. L’esterno è ormai una nuova freccia nell’arco di Massimiliano Allegri, in grado di garantire gol, assist e dribbling sulla fascia. Proprio quello che mancava nelle alternative per il tecnico livornese. E che potrebbe essere intrecciato con un’altra operazione, questa volta in uscita.

Calciomercato Juventus, Pellegrini verso l’Eintracht a causa di Kostic

Per un Kostic che entra, Luca Pellegrini è ormai vicino a lasciare Torino. È la destinazione a sorprendere tifosi e addetti ai lavori. Infatti, il terzino sinistro è a un passo dall’Eintracht Francoforte. I due club ne hanno parlato proprio nell’ambito dell’affare Kostic, e poi di nuovo ieri con Rafaela Pimenta. L’operazione dovrebbe chiudersi in prestito nelle prossime ore. Sì, perché ancora l’affare non è stato chiuso, ma i club stanno continuando a parlare e con la chiara intenzione di definire i dettagli, appunto, nelle prossime ore. Poi la Juventus potrà concentrarsi anche sull’arrivo di un nuovo attaccante, e con Memphis Depay che potrebbe essere l’uomo giusto per completare il reparto offensivo di Allegri. Ma questa è un’altra storia e ora Pellegrini è vicino a lasciare Torino e con destinazione la Bundesliga. Proprio quella che, invece, Kostic ha lasciato per la Serie A e la Vecchia Signora.