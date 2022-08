Non solo Kessie, doppio colpo: hanno scelto la Juve

La Juve potrebbe subito approfittare della situazione e mettere a segno un doppio colpo sensazionale a zero. Inter e Milan hanno già ‘perso’

Il calciomercato è fatto di situazioni improvvise, cambi di rotta e stravolgimenti totali che diventano realtà. E poi anche dai parametri economici, quelli che per forza di cose devono essere rispettati, anche se si parla dei migliori club al mondo.

E in questo caso ci riferiamo al Barcellona. I blaugrana, infatti, hanno portato avanti una campagna acquisti faraonico, rinforzando notevolmente l’attacco con l’arrivo di Robert Lewandowski e anche gli altri reparti, per puntare subito alla Liga e per essere protagonisti anche in Europa. Tra i grandi colpi dei catalani, ci sono anche Andreas Christensen e Franck Kessie a parametro zero, arrivati rispettivamente dopo le esperienze con Chelsea e Milan. Ma dalla soddisfazione si potrebbe presto passare all’incubo: se i contratti non dovessero essere depositati prima della giornata inaugurale della Liga, fissata il 13 agosto, i due calciatori si libererebbero automaticamente, attraverso una clausola. Una vera e propria bufera per i blaugrana e che potrebbe rivelarsi a sorpresa una svolta sul calciomercato per diversi club.

‘Scelta’ la Juve per il doppio colpo a zero, Milan e Inter ko

Oggi abbiamo proposto ai nostri utenti su Twitter un sondaggio proprio su questo argomento, chiedendo quale squadra italiana dovrebbe approfittare della situazione e prendere i due calciatori a zero.

📊MOMENTO SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x | Il #Barcellona rischia di non tesserare i nuovi arrivi #Kessie e #Christensen per questioni finanziarie. Potrebbero nuovamente liberarsi a parametro zero. 🤔Quale squadra italiana dovrebbe approfittarne❓ 📲RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 11, 2022

A vincere è stata la Juve con il 54,6% dei voti. Una percentuale importante che indica la netta preferenza per i bianconeri. Al secondo posto si è piazzato il Milan con il 23,1%, poi a seguire il Napoli e l’Inter, in caso di cessione di Milan Skriniar per finalizzare l’acquisto. Un doppio colpo a zero che arricchirebbe ulteriormente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e avvicinerebbe i bianconeri a quello scudetto che è ormai obiettivo dichiarato. Ma ancora è presto e i nodi dovranno essere sciolti: non manca molto e presto sarà tutto chiaro per Kessie e Christensen, in un senso o nell’altro.