Serie A, arbitri prima giornata: sorprese per Milan, Inter e Juve

Le ultime news Serie A registrano le designazioni degli arbitri per la prima giornata di campionato. Apre il Milan e chiude la Juventus

Ormai ci siamo. Sta per prendere il via il campionato italiano di Serie A, stagione 2022-23. Ad aprire le danze sabato 13 agosto nel tardo pomeriggio sarà il Milan campione in carica che a ‘San Siro’ ospita l’Udinese del nuovo tecnico Sottil. In contemporanea al ‘Ferraris’, la Sampdoria riceve l’Atalanta. Altre due gare in serata: l’Inter farà visita al neopromosso Lecce, mentre il Monza farà il suo esordio assoluto nella massima serie davanti al proprio pubblico contro il Torino. Stesso copione domenica 14 agosto, con due match alle 18.30: la Fiorentina e la Lazio se la vedranno in casa rispettivamente contro la Cremonese e il Bologna. A seguire i match di Empoli e Roma che saranno impegnati sui campi di Spezia e Salernitana. Doppio posticipo nel lunedì di Ferragosto: prima il Napoli sarà di scena a Verona e poi il monday night tra la Juventus e il Sassuolo. Per quanto riguarda le designazioni arbitrali, scelta coraggiosa di Rocchi, che per le gare di Milan, Inter e Juve ha deciso di puntare su giovani emergenti invece di affidarsi ai fischietti internazionali.

Serie A, prima giornata: Marinelli per Milan-Udinese. Inter a Prontera e Juventus a Capuano

MILAN – UDINESE Sabato 13/08 h. 18.30

MARINELLI

BOTTEGONI – GALETTO

IV: GARIGLIO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BRFESMES

SAMPDORIA – ATALANTA Sabato 13/08 h. 18.30

DIONISI

COSTANZO – PASSERI

IV: MIELE G.

VAR: PAIRETTO

AVAR: TEGONI

LECCE – INTER Sabato 13/08 h. 20.45

PRONTERA

MONDIN – ROSSI L.

IV: MARCENARO

VAR: BANTI

AVAR: PAGANESSI

MONZA – TORINO Sabato 13/08 h. 20.45

MARIANI

LIBERTI – ROSSI C.

IV: CAMPLONE

VAR: MAGGIONI

AVAR: BACCINI

FIORENTINA – CREMONESE h. 18.30

SACCHI

MARGANI – DEI GIUDICI

IV: VOLPI

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

LAZIO – BOLOGNA h. 18.30

MASSIMI

DE MEO – SCARPA

IV: PEZZUTO

VAR: GHERSINI

AVAR: LO CICERO

SPEZIA – EMPOLI h. 20.45

CHIFFI

DEL GIOVANE – YOSHIKAWA

IV: COLOMBO

VAR: ABISSO

AVAR: MELI

SALERNITANA – ROMA h. 20.45

SOZZA

CECCONI – BERCIGLI

IV: BARONI

VAR: AURELIANO

AVAR: VIVENZI

H. VERONA – NAPOLI Lunedì 15/08 h. 18.30

FABBRI

LOMBARDO – LOMBARDI

IV: MERAVIGLIA

VAR: DI PAOLO

AVAR: BINDONI

JUVENTUS – SASSUOLO Lunedì 15/08 h. 20.45

RAPUANO

DI VUOLO – DI GIOIA

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: MUTO