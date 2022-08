Ribaltone United-Juventus, colpaccio in Serie B

Arriva un nuovo colpo di scena sull’asse Manchester United-Juventus: ribaltone e colpaccio in Serie B

Un attaccante da prendere il prima possibile: Manchester United e Juventus condividono – oltre alla trattativa per Rabiot – una delle priorità in queste ultime settimane di mercato. Allegri e ten Hag, infatti, hanno bisogno di un nuovo attaccante.

Il tecnico toscano, ormai vicino ad abbracciare Kostic, è alla ricerca di una punta che possa giocare al posto di Vlahovic o anche dividere con il serbo il pesto dell’attacco. L’olandese, invece, deve fare i conti con l’infortunio di Martial e il caso Ronaldo. Il portoghese, non è un segreto, vuole andare via dal Manchester United ed è alla ricerca di un club che gli consenta di giocare ancora la Champions League.

Obiettivi comuni, come comune è un profilo che i due allenatori gradirebbero avere a disposizione: Alvaro Morata. L’attaccante è tornato all’Atletico Madrid dopo le due stagioni in prestito alla Juventus ma i bianconeri, a determinate condizioni, lo riprenderebbero volentieri. Come volentieri lo farebbe tornare in Premier League il Manchester United. Simeone però non ha intenzione di lasciarlo partire, soprattutto se non dovesse arrivare un altro centravanti ed ecco allora la virata su un attaccante di Serie B.

Calciomercato, niente Morata: tutto su Ismaila Sarr

E’ Ismaila Sarr, 24 anni, attaccante del Watford, formazione che milita in Championship, la Serie B inglese, ad essere finito sul taccuino della big. Come riferisce ‘The Sun’, il Manchester United avrebbe mosso i primi passi per portare il senegalese alla corte di ten Hag.

L’ipotesi, ovviamente, piace al calciatore che si è reso protagonista nella gara contro il West Bromwich con un gol da centrocampo. L’arrivo di Sarr allo United consentirebbe al manager ex Ajax di poter contare su un reparto completo, nonostante gli infortuni e in attesa di capire quel che accadrà con Cristiano Ronaldo. Ovviamente, l’eventuale buona riuscita dell’assalto a Sarri, avrebbe come conseguenza l’abbandono della pista Morata per il Manchester. Un Morata che sembra ora anche fuori dai piani della Juventus che sta provando a portare a Torino Memphis Depay, con il Barcellona che ha dato la propria disponibilità a lasciar partire l’olandese gratis in caso di accordo con i bianconeri.