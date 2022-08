Cristiano Ronaldo di nuovo in Serie A: ritorna con lo scambio

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta nebuloso, ma la pista che porta al ritorno in Italia potrebbe scaldarsi con un clamoroso scambio

Cristiano Ronaldo, nonostante la carta d’identità non più ‘verdissima’, continua a essere al centro del mercato europeo. O comunque un argomento di discussione interessante e che potenzialmente è in grado di far saltare ancora il banco.

Il portoghese al Manchester United non sembra felice e non sta facendo niente per nasconderlo, in questi giorni come negli ultimi mesi. La mancata qualificazione in Champions League ha inevitabilmente cambiato le prospettive di CR7, che sa di avere le ultime possibilità per scrivere nuovi numeri storici nella massima competizione europea. È il suo mondo, che però non lo vedrà protagonista per la prima volta in caso di permanenza a Old Trafford. Ronaldo è alle corde, lo United se ne libererebbe volentieri sia per questioni economiche che di spogliatoio. Ten Hag ha sempre ribadito di puntarci molto, ma la realtà dei fatti va in direzione opposta. Il 7 è rimasto in panchina nell’esordio col Brighton, entrando solo nell’intervallo nel ko per 2-1. Il manager olandese ha spiegato la scelta con una mera questione fisica.

Ronaldo al Napoli: possibile scambio con Lozano

Il nodo è rappresentato dalla mancanza concreta di offerte per Cristiano Ronaldo, che è legato a Manchester da quest’ultimo anno di contratto ma con la società il rapporto è ormai ai minimi storici. Per ‘Kiss Kiss Napoli’, però, una proposta ci sarebbe per CR7 e sarebbe proprio quella del Napoli. Gli azzurri avrebbero puntato il portoghese, che sarebbe il colpo mediatico giusto per calmare la piazza dopo i tanti addii pesanti e i pochi rimpiazzi. Al contrario, lo United sarebbe interessato a Hirving Lozano con un’offerta da complessivi 40 milioni. Venti milioni cash più il cartellino di Cristiano Ronaldo, valutato più o meno altri venti milioni. Uno scambio che avrebbe del clamoroso, il Napoli sarebbe disposto a portare CR7 al ‘Maradona’.

L’altra opzione per il fuoriclasse di Madeira è il ritorno allo Sporting, al momento escluso dal giocatore. Che invece con i partenopei ha la possibilità di continuare a giocare in Champions League. A questo punto il prossimo passo sarebbe quello dell’accordo tra Ronaldo e De Laurentiis sull’ingaggio e i termini personali. Sono giorni caldi per il Napoli, che è chiamato a rispondere sul mercato agli addii e le critiche dei tifosi. Intanto è arrivato Sirigu, che oggi ha svolto le visite mediche.