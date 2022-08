CM.IT | Sono ancora out: il piano di Pioli per Milan-Udinese

Le ultime notizie in arrivo da Milanello: la squadra di Stefano Pioli pensa al match contro l’Udinese. Come stanno Tonali, Origi, Giroud e Messias

E’ ancora il calciomercato a tenere banco in questi giorni ma ben presto le grandi squadre torneranno ufficialmente in campo. Nel weekend che sta per arrivare i tifosi riabbracceranno finalmente la Serie A.

I primi a scendere in campo saranno i campioni d’Italia del Milan. La squadra di Stefano Pioli ha giocato le sue ultime amichevoli sabato sera e domenica mattina, contro Vicenza e Pergolettese. Un doppio impegno che ha confermato l’ottimo stato di salute dei suoi uomini ma che ha portato allo stop di alcuni calciatori.

I tifosi rossoneri hanno vissuto il fine settimana con apprensione per le condizioni di Sandro Tonali. Il sospiro di sollievo è arrivato solamente ieri, dopo i controlli del caso, che hanno escluso lesioni muscolotendinee. Ciò significa che verosimilmente salterà solo l’Udinese per poi essere pronto contro l’Atalanta.

Oggi, come appreso da Calciomercato.it, ha svolto solamente terapie. Chi non preoccupava erano Junior Messias e Olivier Giroud. Entrambi hanno svolto un lavoro personalizzato sul campo, propedeutico al ritorno in gruppo. Sia il brasiliano che il francese sono pronti a tornare già contro l’Udinese.

Le notizie positive sono legate anche a Divock Origi. Il belga fino a questo momento non ha giocato nemmeno un minuto con la squadra. Ha dovuto risolvere alcuni guai fisici, che finalmente sono alle spalle.

Ma oggi sono arrivati importanti segnali, che spingono a pensare che contro l’Atalanta sarà tra i convocati: l’ex Liverpool – come appreso dalla redazione – ha infatti lavorato con il gruppo, staccandosi prima della partitella finale. Un ottimo segnale, per una pedina sulla quale il Milan punta davvero parecchio.

🔴⚫️#Milan – Ultime da Milanello:

si avvicina il pieno recupero di #Origi, che oggi ha lavorato in gruppo, senza giocare la partitella. Pronti a rientrare #Messias e #Giroud, che hanno svolto un lavoro personalizzato sul campo.

Terapie per #Tonali @calciomercatoit @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) August 9, 2022

Milan, verso l’Udinese: le scelte di Pioli

La formazione è praticamente fatta. Stefano Pioli ha pochi dubbi per il match contro l’Udinese. Dietro, davanti a Mike Maignan, non si toccano Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo insieme a Ismael Bennacer ci sarà Rade Krunic. Sulla trequarti a sinistra giocherà chiaramente Rafael Leao. Difficile un impiego dal primo minuto di De Ketelaere. Pioli pensa di dar fiducia a Brahim Diaz ma non è da escludere la sorpresa Adli. A destra Messias più di Saelemaekers. In avanti, infine, Giroud è pronto alla staffetta con Ante Rebic.