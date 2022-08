ESCLUSIVO | Inserimento e offerta in arrivo: il Verona pesca in Francia

Il nuovo Verona targato Gabriele Cioffi ha bisogno di innesti, soprattutto nel reparto arretrato. Attenzione alla pista francese

Non solo i grandi club italiani sono a caccia degli ultimi rinforzi in vista dell’inizio del campionato di Serie A, stagione 2022/2023, che prenderà il via nel prossimo weekend. Dopo la pesante sconfitta col Bari in Coppa Italia, il Verona corre ai ripari.

I quattro gol incassati dai pugliesi, neopromossi in Serie B, di Michele Mignani hanno fatto scattare il campanello d’allarme in casa scaligera. In particolare, la difesa è apparsa ballerina e Walid Cheddira, autore di una tripletta, ha fatto davvero quello che ha voluto allo stadio ‘Bentegodi’. Il 24enne attaccante, arrivato nel corso di questa sessione di calciomercato in Puglia proveniente dal Parma, ha già realizzato cinque reti in due partite di Coppa Italia. Ma i tre messi a segno contro il Verona potrebbero cambiare anche le carte in tavola del mercato della squadra del presidente Maurizio Setti.

Il direttore sportivo Francesco Marroccu è da tempo segnalato sulle tracce di Daniele Rugani. Il 28enne centrale difensivo è in uscita dalla Juventus, disposta anche ad aiutare al pagamento dell’ingaggio la squadra che vorrà ingaggiarlo per la prossima annata. In pole position, però, c’è adesso la Sampdoria di Marco Giampaolo, pronta ad affondare il colpo sul difensore ex Empoli non appena si concretizzerà l’addio di Murillo, sulle cui tracce sono segnalate diverse squadre estere, come raccontato dalla nostra redazione nelle scorse ore.

Il Verona prova il sorpasso sulla Salernitana per Kouyate

E, dunque, il Verona non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui dovesse sfumare la pista Rugani. Proprio per questo motivo, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ha messo nel mirino Boubacar ‘Kiki’ Kouyate. Il 25enne difensore centrale del Metz è seguito con estremo interesse anche dalla Salernitana di Davide Nicola, ma gli scaligeri sono pronti ad affondare il colpo e un’offerta ufficiale è pronta ad essere recapitata sulla scrivania dei dirigenti transalpini nei prossimi giorni. La richiesta parte da 5 milioni di euro, ma si può chiudere a 2.5 milioni più bonus, per un totale di 3 milioni. Attenzione anche alle opzioni inglesi. Nel frattempo, però, il Verona si muove concretamente per Kouyate.