CM.IT | Infortunio Tonali: il punto dopo gli esami

Andato ko nell’amichevole vinta contro il Vicenza, Sandro Tonali è stato sottoposto ad alcuni esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Ecco l’esito e la situazione relativa al centrocampista del Milan

Mattinata di attesa per i tifosi del Milan e Stefano Pioli. Sandro Tonali si è sottoposto ai controlli del caso dopo il problema ai flessori accusato sabato sera nel corso dell’amichevole contro il Vicenza. Una partita in cui la compagine rossonera ha dominato in lungo e in largo per il 6-1 finale che ha messo in luce la solita convincente prestazione dell’MVP Rafael Leao, oltre che un Rebic ritrovato ed autore di un paio di reti. Impressionante anche l’apporto di Theo Hernandez oltre ai segnali di ripresa di Brahim Diaz, mentre nell’ultimo quarto d’ora era stata anche la volta dell’esordio di Charles De Ketelaere.

La vera nota stonata del pomeriggio rossonero ha portato proprio all’infortunio di Sandro Tonali, fermatosi nel corso della ripresa da solo ed uscito immediatamente dal terreno di gioco. A caldo, negli attimi successivi allo stop, si era davvero temuto il peggio, con un possibile lungo stop, ma nella giornata di ieri, il classe 2000 era già apparsa più disteso in viso. La convinzione che si fosse fermato in tempo ha così preso piede.

Milan, l’esito degli esami di Tonali: escluse lesioni

Gli esami svolti in mattinata di fatto hanno confermato le buone sensazioni dell’ultime ore: come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, per Sandro Tonali sono state escluse lesioni muscolotendinee.

Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno: la sua presenza contro l’Udinese appare comunque a rischio ma la partita più importante, di questo inizio di stagione, il derby contro l’Inter, è fortunatamente in salvo. I tifosi del Milan e Pioli possono tirare un sospiro di sollievo per quelle che sono le condizioni del giovane centrocampista in maglia numero 8.