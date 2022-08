La mossa di Alex Sandro che ha fatto infuriare i tifosi della Juve

L’amichevole persa in modo netto ieri contro l’Atletico Madrid ha lasciato qualche strascico in casa Juventus. Tanti i bianconeri bocciati nella sfida contro Morata e soci: il gesto di Alex Sandro che ha fatto infuriare i tifosi

Juventus battuta largamente in amichevole dall’Atletico Madrid. I bianconeri ieri alla Continassa hanno ospitato i ‘Colchoneros’ del grande ex Alvaro Morata che non ha fatto il minimo sconto ai suoi vecchi compagni di squadra, risultando a dir poco decisivo con una splendida tripletta che unita al gol conclusivo di Cunha ha completato un poker netto e senza appello. Un ko piuttosto pesante e che fa scattare inevitabili dubbi e campanelli d’allarme in vista della prima giornata di campionato ormai alle porte, che vedrà la squadra di Allegri impegnata contro il Sassuolo.

Il poker incassato dalla Juventus ha inoltre messo sotto i riflettori alcune criticità relative a determinati singoli della formazione bianconera. Non sono infatti mancate critiche per calciatori come Bonucci, Vlahovic ed anche Alex Sandro.

Juventus-Atletico Madrid, il fallo di mano della discordia: tifosi scatenati con Alex Sandro

In particolare la prestazione di Alex Sandro ha fatto storcere ancora una volta il naso ai tifosi della Juventus, che da tempo reclamano un nuovo terzino sinistro per un ricambio generazionale nei confronti del mancino brasiliano. Il numero 12 di Allegri si è reso protagonista di un paio di disattenzioni ma soprattutto di un goffo fallo di mano in area che ha portato al calcio di rigore poi fallito da Joao Felix. Una giocata che non è passata inosservata sui social, dove sono partite non poche critiche:

Alex Sandro che concede rigore anche in amichevole 🙈 no comment #JuveAtleti — Sara Spinelli 👑 (@spiny_ita) August 7, 2022

Mamma mia Alex Sandro! Mai un passaggio in avanti, sempre in difficoltà e anche fallo da rigore🤦🏻 #JuveAtleti — Giacomo Manca (@MancaGiacomo) August 7, 2022

Alex Sandro non perde tempo… si tiene allenato per il primo rigore regalato prima di inizio stagione… che amarezza. Squadra senza anima come il suo mister. Gioco e velocità frutto degli anni 80. — Vito Colucci (@NeverVix) August 7, 2022

Alex Sandro ha voluto con questo tocco di mano in area di rigore dire:Sono io il vostro DeLigt. — Andrea (@APesciarelli) August 7, 2022

Ho visto il primo tempo del City con Cancelo a sinistra, poi ho messo la Juve e ho visto Alex Sandro.

Gomitata da rosso in amichevole, fallo di mano del rigore e liscio che spalanca la porta a Morata. — Maxismo (@qaswerty1234) August 7, 2022

Alex Sandro in 45 min da una gomitata da rosso e poi fa una parata da rigore! Se non compri nessuno, allora prova Pellegrini. È un ex giocatore #JuventusAtletico #JuveAtleti — Maggio Cinque (@Zebrone5) August 7, 2022