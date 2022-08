Derby al Modena: il Sassuolo è fuori dalla Coppa Italia

A sorpresa, il Sassuolo targato Alessio Dionisi viene eliminato al secondo turno di Coppa Italia dal Modena cadetto: passa anche il Genoa

La stagione è da poco cominciata e già arrivano le prime sorprese. Il Sassuolo è uscito sconfitto per 3-2 nel derby emiliano contro il Modena, valido per il secondo turno della Coppa Italia. Un risultato deludente e certamente spiazzante, che costringe la truppa neroverde guidata da Alessio Dionisi ad abbandonare subito la seconda competizione a livello nazionale.

Già dai primi minuti si è capito che la gara avrebbe potuto avere un epilogo inaspettato. Difatti, al minuto 11 del primo tempo sono i padroni di casa gialloblù, tra le mura dello stadio Alberto Braglia, a passare in vantaggio grazie alla rete siglata da bomber Diego Falcinelli. Tiro sinistro da fuori area sotto la traversa, che non lascia scampo ad Andrea Consigli. Alla mezz’ora di gioco, poi, arriva anche il raddoppio dei ‘Canarini’ firmato Nicola Mosti, il quale infila la porta dei cugini con una conclusione da centro area e palla indirizzata centralmente. Il Sassuolo – che in attacco ha registrato la presenza da titolare di Raspadori, nonostante la trattativa ben avviata tra i neroverdi e il Napoli – ha recuperato terreno nei minuti di recupero della prima frazione di gioco. Ci pensa il solito Domenico Berardi ad accorciare lo svantaggio su calcio di rigore.

Coppa Italia, Modena-Sassuolo 3-2 e Genoa-Benevento 3-2: i marcatori

Nella ripresa, però, il Modena riparte forte e al 52esimo Mosti cala il tris agguantando la doppietta personale, anche in questo caso rendendosi protagonista di un tiro indirizzato al centro della porta. Nel finale, al minuto 88, gli ospiti si avvicinano nuovamente grazie alla marcatura di Ayhan, che batte il portiere Gagno spedendo la sfera sotto la traversa nel mezzo dell’area da calcio d’angolo.

Ma la rete non cambia le sorti della sfida. Il Sassuolo, dunque, fallisce al primo tentativo, contro una compagine cadetta. Questa prestazione, certamente, dovrà far riflettere per il prosieguo dell’annata. Oltre agli emiliani, è fuori dalla Coppa Italia anche il Benevento. I giallorossi si sono arresi al Genoa in trasferta (3-2), trascinato dalla doppietta di Gudmundsson e dal penalty trasformato da Massimo Coda. Il secondo turno di Coppa Italia si chiude stasera: alle 21:00 andranno in scena le partite Cremonese-Ternana e Bologna-Cosenza.

Modena-Sassuolo 3-2: 11′ Falcinelli (M), 30′ Mosti (M), 45+2′ rig. Berardi (S), 52′ Mosti (M), 88′ Ayhan (S)

Genoa-Benevento 3-2: 35′ e 45′ Gudmundsson (G), 45+3′ Glik (B), 64′ rig. Coda (G), 90+5′ Karic (B)