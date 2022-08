Disastro totale per la Juventus: è bufera su Bonucci

Serata disastrosa per la Juventus in amichevole contro l’Atletico Madrid. Un poker subito alla Continassa in amichevole che pone ulteriori dubbi sul progetto della squadra di Allegri. Tra i singoli i tifosi mettono nel mirino anche Bonucci

Le fatiche del pre campionato si fanno sentire forti e chiare in casa Juventus, con l’amichevole odierna giocata alla Continassa contro l’Atletico Madrid che fa crollare ulteriormente le certezze che Allegri sta provando faticosamente a costruire. I bianconeri, sconfitti con un sono 0-4 casalingo e tramortiti dalla tripletta del grande ex Alvaro Morata, sono apparsi con pochissime idee, imballati ed ancora lontani da una forma campionato che a questo punto potrebbe risultare preoccupante visto l’esordio ufficiale in Serie A ormai quasi alle porte.

Tre volte Morata e il brasiliano Cunha mandano ko la truppa di Allegri provocando ulteriori preoccupazioni in merito allo sviluppo di questa nuova Juventus, che non potrà concedersi un altro anno di transizione.

Juventus, disastro contro l’Atletico Madrid: Bonucci ancora una volta nel mirino dei tifosi

Male praticamente tutta la Juventus, ma la critica dei tifosi si concentra, oltre che su Allegri, anche e soprattutto su Leonardo Bonucci. Il capitano bianconero è stato preso di mira sui social con una pioggia di messaggi su Twitter che ben fanno capire l’umore attuale della piazza:

Secondo me sarebbe stato meglio per Bonucci finire la sua carriera alla Juventus la stagione scorsa così da avere una grande festa allo stadio insieme a Chiellini .Se continua così a fine stagione gli lanciano i pomodori invece delle sciarpe #JuveAtleti #Bonucci #Gatti #Vlahovic — Flavs|🏎⚫️⚪️ (@quellachecomme1) August 7, 2022

Sento parlare sempre e solo di Alex Sandro, ma vogliamo parlare di #bonucci ?

Negli ultimi anni bravo solo a fare il leone nelle interviste.#JuveAtleti — Asia (@LipaDuaLipaDua) August 7, 2022

La colpa di allegri e che continua a farli scendere in campo ..deve tornare la meritocrazia e il coraggio…accetto più un errore di gatti che di Bonucci… — Educazione Sabauda (@ESabauda) August 7, 2022

Bonucci da quando non c’è più Chiellini affianco a lui che lo tiene sul pezzo non si merita neanche di stare in campo. Gatti 10x — Filippo (@FantiniFilippo2) August 7, 2022

Ma piuttosto di bonucci meglio anche rugani — alessandro gobbo (@alessan08731062) August 7, 2022

io spero vivamente che bonucci finisca in panchina — artina🇮🇹🇦🇷🇪🇸 (@martijfc) August 7, 2022