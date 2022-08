DIRETTA amichevole Roma-Shakhtar Donetsk | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e lo Shakhtar Donetsk di Jovicevic in tempo reale

La Roma ospita lo Shakhtar Donetsk in una gara valida come ultima amichevole precampionato per i giallorossi, oltre che di presentazione ufficiale ai propri tifosi, in attesa della prima giornata di Serie A in programma tra otto giorni con la trasferta in casa della Salernitana.

Da una parte i capitolini di Mourinho sono arrivati a questo appuntamento dopo la bella vittoria sul Tottenham ottenuta in Israele, che fa ben sperare il pubblico di fede romanista. Prima volta in casa per Dybala e prima in assoluta per l’ultimo arrivato Wijnaldum. Dall’altra parte gli ucraini di Jovicevic, invece, cercano un risultato di prestigio per svoltare una preseason avara di soddisfazioni: finora due pareggi contro Fortuna Sittard e Utrecht e una sconfitta contro l’Ajax. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.