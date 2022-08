E’ caos intorno al Napoli: dopo le parole di Spalletti di ieri e le indiscrezioni su Fabian Ruiz, monta la protesta e si parla di dimissioni

Una rivoluzione della quale, almeno per ora, si intravedono in maniera chiara solo gli addii. In un’unica sessione di mercato il Napoli ha visto andare via la spina dorsale della squadra di Spalletti: Ospina, Koulibaly, Insigne, Mertens.

Un poker al quale potrebbe aggiungersi anche Fabian Ruiz, in scadenza di contratto nel 2023 e sul quale c’è forte il pressing del Paris Saint-Germain.

Una situazione molto complicata non per niente lo stesso Spalletti, nelle dichiarazioni dopo l’ultima amichevole precampionato, ha invocato rinforzi: “la rosa è incompleta e la società lo sa”. A una settimana dall’inizio del campionato, i partenopei vivono un momento molto difficile ed a testimoniarlo è la protesta che monta sui social. Già nelle settimane scorse era diventato virale l’hashtag A16, un invito al presidente De Laurentiis di dedicarsi esclusivamente al Bari.

Critiche che le ultime indiscrezioni di mercato non hanno fatto altro che accentuare. Ed allora il giudizio sul mercato del Napoli fin qui è decisamente negativo da parte dei tifosi e sono in molti a prospettare una stagione di sofferenze.

Calciomercato Napoli, i tifosi sicuri: “Spalletti si dimette”

“Il campionato sarà un tracollo” profetizza un utente su Twitter ed un altro parla di “incubo firmato da De Laurentiis e Giuntoli” che avrà come ‘complice’ anche Spalletti se non si dimetterà subito. Proprio le dimissioni dell’allenatore sono un altro tema molto dibattuto tra chi sogna l’addio del tecnico il giorno del debutto e chi si sbilancia anche con il nome della nuova guida tecnica: Roberto De Zerbi.

Ecco alcuni tweet:

Grazie @ADeLaurentiis grazie @sscnapoli che della tifoseria napoletana invidiata in tutto il mondo per la sua allegria, per la sua passione, per il suo orgoglio #napoletano, l'hai fatta diventare lo zimbello d'italia. Grazie mille — Emilio Giuliano (@emilio_giuliano) August 7, 2022

Ma a Spalletti come può andare bene una situazione simile?

Una settimana e si gioca e tu non sai che pesci prendere tra portiere, centrocampista e trequartista.

Un incubo firmato ADL – Giuntoli ma che avrà un altro complice se non verrano presentate le dimissioni.

Nessuna pietà. — Fran (@fran_rkid) August 7, 2022

sogno le dimissioni di Spalletti il 15 agosto alle 18:29 — giulio 🇶🇦 (@fungowastaken) August 7, 2022

Spalletti se sapeva deve stare in silenzio e lavorare, se non sapeva o non immaginava fini a questo punto, DEVE dare le dimissioni SUBITO. Gli hanno tolto la colonna portante #Ospina #KK #Ruiz #Insigne gli hanno tolto una squadra che giocava a memoria da anni#ForzaNapoliSempre — -ˏˋ𝕃𝕦𝕔𝕒 𝔻𝕚 𝕊𝕥𝕖𝕗𝕒𝕟𝕠ˊˎ- (@LucaMktg) August 7, 2022

Lancio una provocazione: non era meglio ripartire con un altro allenatore,vedi De Zerbi?, visto i radicali cambiamenti della squadra? Fermo restando che Spalletti è un buon tecnico. Però a questo punto meglio azzerare tutto. Che ne pensate? — CIRO DE SANTO (@CIRODESANTO1) August 7, 2022

Dopo la notizia su #Fabian, quello tra Vagnati-Juric sembrerà un diverbio tra scolarette al confronto tra quello che succederà oggi tra #Spalletti e #Giuntoli (con #DeLaurentiis pronto a soffiare a Cairo l'oscar come miglior testa di c***o non protagonista). — Fra (@fra__nce__sco) August 7, 2022

#Spalletti ieri dichiara, abbastanza sconsolato, che la rosa è assolutamente incompleta. Il giorno dopo #Adl gli vende #Fabian, il centrocampista più talentuoso della rosa. Due sono le strade: o il sostituto è già pronto e arriva domani, o qualcosa non va — Alessandro (@Alessandro95095) August 7, 2022

Mi sa che tra un po #Spalletti invece di non mangiare il panettone non inizia nemmeno il campionato.#Napoli #FabianRuiz #Calciomercato — Simone Zanna (@Simonssen) August 7, 2022