Ha chiesto la cessione immediata, la Juventus ora può sfruttare l’occasione: arriva in prestito da Massimiliano Allegri

Un mercato in continua evoluzione quello della Juventus. Allegri non si è nascosto nei giorni scorsi parlando di una rosa che deve essere completata entro il 31 agosto.

La società bianconera fa i conti con l’infortunio di Pogba che ha modificato le priorità in tema di acquisti. Mentre in uscita si lavora ancora alla pista Arthur-Valencia, in entrata ora il nome caldo è quello di Kostic per il quale i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Sempre viva anche la pista Paredes, con il tecnico toscano che chiede un uomo d’ordine a centrocampo.

Ma sempre in tema di attaccanti, arriva una notizia dall’Inghilterra che potrebbe trasformarsi in una grande occasione per la Juventus. Un calciatore ha chiesto la cessione immediata e i bianconeri si sono fatti avanti per il prestito.

Calciomercato Juventus, Hudson-Odoi in prestito: lo scenario

Secondo quanto riportato dal ‘metro-co.uk’, infatti, Hudson-Odoi avrebbe chiesto al Chelsea di essere ceduto in questa finestra di mercato. Il 21enne, capace di giocare in tutti i ruoli della trequarti, è stato escluso dai convocati della prima gara di Premier League della squadra di Tuchel ed è alla ricerca di un club che possa garantirgli maggior minutaggio.

I Blues hanno dato il via libera ai rappresentati del calciatore di trattare con altri club e tra questi ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri dovranno vedersela con il Borussia Dortmund e due club di Premier League che hanno sondato il terreno. I tedeschi hanno provato ad acquistare il 21enne inglese anche lo scorso anno, prima dello stop alla trattativa imposto dal Chelsea. Ora le cose sono cambiate: Hudson-Odoi vuole la cessione e la Juventus è tra le pretendenti.