C’è anche il comunicato UFFICIALE: accordo con Isco

Isco, svincolato dopo la fine del suo contratto con il Real Madrid, ha l’accordo con il nuovo club: c’è il comunicato ufficiale

C’è l’accordo con Isco, lo spagnolo ha trovato il nuovo club. Svincolatosi dal Real Madrid, dopo la fine del suo contratto lo scorso 30 giugno, il centrocampista andaluso è pronto a riportare.

Accostato spesso a club italiani, dalla Juventus al Milan, più recentemente anche la Fiorentina, il 30enne ha trovato un accordo con il Siviglia.

Il club lo ha ufficializzato questa mattina parlando di principio di accordo con il calciatore. Isco dovrà ora sottoporsi alle rituali visite mediche prima di firmare un contratto biennale. I test sono in programma lunedì e una volta superati, il contratto dell’ex Malaga entrerà in vigore.

Isco ha scelto quindi di restare in Spagna e ha accettato la corta del Siviglia: suo obiettivo ora è giocare il maggior numero di partite e conquistare la convocazione per il Mondiale 2022 in programma tra novembre e dicembre in Qatar. Dopo nove anni al Real, dove ha mancato il salto di qualità atteso, il 30enne riparte dal Siviglia.