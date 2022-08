TV PLAY | Simone Inzaghi nel mirino: “Ha deluso. Ecco la differenza con Conte”

Si è parlato anche di Inter a Calciomercato.it in onda su Tv Play. Nello specifico su Simone Inzaghi, al quale non vengono risparmiate critiche

Anche l’Inter è stato argomento top a Calciomercato.it in onda su Tv Play. Intervenuto come ospite, Fabio Bergomi ha rivolto delle critiche al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

“Inzaghi ha un po’ deluso quando mancava Brozovic e per la questione de Vrij. Deve dimostrare qualcosa di più – le parole di Bergomi – Il primo anno all’Inter non è mai stato facile per nessuno, specie dopo Conte. Lo abbiamo visto anche con Mancini. Inzaghi non da big? Anche secondo me. Va detto che Inzaghi è temprato, perché ha lavorato con Lotito, ma tatticamente mi ha deluso. Conte senza Brozovic le ha vinte tutte… Da latte alle ginocchia quando ha messo Vecino in regia al posto di Brozovic“.

Bergomi ha lanciato anche una frecciata al tecnico del Milan, Stefano Pioli: “In lui e Ibrahimovic c’è del livore nei confronti dell’Inter – Un livore che però è stata una delle spinte per la stagione del Milan“.