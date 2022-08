E’ allarme Milan, infortunio e cambio immediato

Amichevole tra Milan e Vicenza con allarme per Stefano Pioli: il big rossonero costretto a chiedere il cambio dopo un infortunio

Amichevole agevole per il Milan che contro il Vicenza si è imposto 6-1. Un successo però non privo di apprensione.

Se prima dell’inizio, Pioli aveva dovuto rinunciare a Giroud per un affaticamento muscolare, sul finire del primo tempo una botta subita da Theo Hernandez aveva fatto scattare l’allarme: nulla di grave per il francese che è tornato regolarmente in campo senza alcun problema.

Problema più importante invece per Sandro Tonali che ad inizio ripresa ha dovuto chiedere il cambio. Per il centrocampista, uno dei big della formazione di Pioli in un reparto dove i rossoneri devono anche intervenire sul mercato.

Milan, infortunato Tonali: le ultime

Tonali si è infortunato nel tentativo di controllare la palla al 4′ della ripresa. Il calciatore ha abbandonato il campo molto contrariato e ha imboccato subito gli spogliatoi. Per lui un problema ai flessori. Da valutare le sue condizioni in vista del match di esordio in campionato che vedrà il Milan impegnato il 13 agosto contro l’Udinese. Problema fisico anche per Messias: per il brasiliano la prima diagnosi parla di trauma distorsivo alla caviglia destra.

Tornando all’amichevole, i rossoneri si sono imposti 6-1 dopo essere andato in svantaggio nei primi secondi di partita. Al gol di Rolfini, ha risposto subito Leao poi la squadra di Pioli ha preso il largo: le reti portano la firma anche di Messias, Rebic, Dalmonte (autogol), Tomori e ancora Rebic. Da segnalare nei minuti finali il debutto di De Ketelaere.