Roma e Napoli, c’è l’accordo con il giocatore: ad un passo l’approdo in Premier League

Sembrano essere ormai destinate le chances di vedere Marcos Senesi nel nostro campionato. Il forte difensore centrale argentino, preso in considerazione anche da Roberto Mancini in ottica Nazionale, è pronto a lasciare a titolo definitivo il Feyenoord e l’Olanda per sbarcare in Premier League.

Senesi, sotto contratto fino al 2023 con la società di Rotterdam, è pronto ad approdare in Inghilterra. Il giocatore nell’arco di questi mesi è stato seguito con attenzione da diversi club italiani, in particolare Napoli e Roma. I giallorossi hanno avuto modo di visionarlo ancor più da vicino nel corso della finale di Conference League, vinta proprio dalla squadra di Mourinho contro gli olandesi.

Niente Serie A, Senesi verso il Bournemouth

Se il Napoli si è nel frattempo cautelato con Ostigard e Kim, la Roma era ed è ancora a caccia di un’occasione in difesa sul mercato. In particolare la priorità sarebbe un centrale difensivo mancino, proprio come Senesi. Un nome però destinato a sfumare quello dell’argentino, visto che, come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, il difensore avrebbe trovato l’accordo con i neopromossi del Bournemouth.

Un affare che sembra quindi sempre più vicino, anche se al momento manca ancora l’accordo tra gli inglesi e il Feyenoord, attuali proprietari del cartellino del centrale argentino. Salvo sorprese però il futuro del difensore appare chiaro: Senesi giocherà in Inghilterra, almeno nella prossima stagione, con i ‘Cherries’ in pole position.