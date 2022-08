Arrivano le parole del centrocampista, pronto a lasciare la propria squadra: ecco l’annuncio del giocatore, che tanto piace al Milan. Le sue dichiarazioni

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista. Un centrocampista che sia esplosivo ed intelligente: sono queste le caratteristiche richieste da Stefano Pioli, che lo ha pubblicato dichiarato in una recente intervista.

Il club rossonero sta sondando il mercato, dopo aver perso ufficialmente Renato Sanches, che si è trasferito al Psg. Non sarà, dunque, il portoghese il calciatore che rafforzerà la rosa dei Campioni d’Italia. Non lo farà nemmeno Chukwuemeka, che come è noto giocherà con la maglia del Chelsea.

In questi giorni si stanno facendo tanti nomi. Un profilo che rispecchia le caratteristiche giuste appare essere Raphael Onyedika, classe 2001 del Midjylland. Il giocatore può lasciare la Danimarca per una cifra sui 10 milioni di euro.

Il prezzo giusto per un Milan, che non ha intenzione di fare una spesa importante, dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere. Sulla lista della spesa di Paolo Maldini e Frederic Massara ci sono anche Onana del Bordeaux e Tameze del Verona.

Attenzione anche a Seko Fofana del Lens. Il calciatore ex Udinese ha un prezzo più alto rispetto ai suoi colleghi citati ma piace ai rossoneri da diverso tempo.

Calciomercato Milan, futuro incerto per Fofana

Seko Fofana, in conferenza stampa, ha parlato del suo futuro, non dando certezze ai giornalista: “Per ora, sono al Lens, sono molto felice di essere qui, di potermi allenare, di progredire in questa preparazione – riporta ‘FootMercato’-. Ufficialmente, sono qui. Dopo di che, tutto è possibile. Devi divertirti, divertirti. Siamo in un periodo di calciomercato in cui ci sono molte riflessioni in corso. Puoi dire che rimarrai o che te ne andrai ma non lo sai davvero. Sono molto tranquillo, non prenderò una decisione alla leggera” .

Sul calciatore, che in passato è stato accostato anche all‘Inter, c’è da registrare l’interesse del solito Psg, intenzionato a cambiare totalmente il volto del proprio centrocampo.