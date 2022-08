Marta Fernandez è intervenuta a Calciomercato.it su TvPlay e ha detto la sua su Depay-Juventus e sul mercato del Barcellona

La Juventus alla ricerca di un attaccante, l’occasione che può arrivare dal Barcellona. Di questo ha parlato Marta Fernandez, giornalista di ‘Sport’, intervenuta a Calciomercato.it in onda su TvPlay.

Un intervento incentrato sul mercato del Barcellona che può intrecciarsi con quello della Juventus, soprattutto per Memphis Depay, in uscita dai blaugrana.

DEPAY-JUVENTUS – “Inizialmente Depay era stato preso per fare il titolare, poi sono arrivati Aubameyang e Lewandowski ed il giocatore non è più nei piani del Barcellona. Si tratta per un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni, ma il giocatore ha altre idee. Depay si sente in credito con la società e vorrebbe dire addio a zero e scegliere da solo il suo futuro. È una situazione tutto in divenire”.

Calciomercato Barcellona, Fernandez: “Bernardo Silva se va via de Jong”

INVESTIMENTI BARCELLONA – “Azpilicueta era un obiettivo ma ha rinnovato con il Chelsea. Ora stanno parlando con Meunier e il Barcellona è sempre forte su Marcos Alonso. Bernardo Silva piace, ma un suo eventuale arrivo dipende dalla cessione di Frenkie De Jong che al momento vuole restare”.