32esimi di Coppa Italia, risultati e marcatori: subito sorpresa dalla Serie A

I risultati e i marcatori dei trentaduesimi di Coppa Italia: impegnate le squadre di Serie A, c’è la prima eliminazione del massimo campionato

Sono cominciati oggi i 32esimi di Coppa Italia. Dopo il turno preliminare, sono entrate in scena le squadre di Serie A e c’è stata subito la prima sorpresa. Il Lecce è stato eliminato, ai tempi supplementari dal Cittadella. Ai salentini non sono bastati i goal di Strefezza e Lorenzo Colombo per accedere ai sedicesimi.

Vittorie non proprio in scioltezza per Udinese e Sampdoria, che si sono imposte contro Feralpisalò e Reggina. In rete Deulofeu, Success e Saliba.

I risultati di oggi

CAGLIARI-PERUGIA 3-2: 2′ Altare (C), 32′ Melchiorri (P), Di Serio 67′ (P), 80′ rig. Lapadula (C), 89′ Viola (C)

UDINESE-FERALPISALO’ 2-1: 12′ rig. Deulofeu (U), 64′ Success (U), 67′ Siligardi (F)

LECCE-CITTADELLA 2-3: 61′ Strefezza (L), 73′ Asencio (C), 93′ e 100′ Tounkara (C), 106′ Colombo (L)

SAMPDORIA-REGGINA 1-0: 67′ rig. Sabiri (S).

Coppa Italia, le altre partite dei 32esimi

I trentaduesimi di Coppa Italia proseguiranno domani e andranno avanti fino a lunedì. Sabato toccherà così ad altre squadre del massimo campionato, come Spezia, Empoli e Torino. Poi domenica vedremo in campo il Verona, la Salernitana e il Monza. A chiudere il turno saranno Genoa, Sassulo, Cremonese e Bologna

Ecco il programma:

sabato: Pisa-Brescia, Spezia-Como, Empoli-Spal e Torino-Palermo

domenica: Venezia-Ascoli, Verona-Bari, Salernitana-Parma e Monza-Frosinone

lunedì: Genoa-Benevento, Modena-Sassuolo, Cremonese-Ternana e Bologna-Cosenza