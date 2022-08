Lo scippo di Conte: la Serie A perde l’ennesima talento

La Serie A si appresta a perdere l’ennesimo talento. Stavolta è Antonio Conte a mettere le mani sul giocatore, in passato accostato a Inter e Juventus

Un altro giovane talento italiano si appresta a dire addio alla Serie A. Nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio ufficiale del trasferimento al West Ham di Gianluca Scamacca, ieri poi, è stata la volta di Lucca, diventato un nuovo giocatore dell’Ajax.

Il prossimo a salutare sarà Destiny Udogie. Il terzino classe 2002, messosi in luce nel corso della passata stagione, con la maglia dell’Udinese, e cercato le settimane scorse da Inter e Juventus, si appresta a diventare un calciatore del Tottenham.

Calciomercato Udinese: il Tottenham chiude per Udogie

Trattativa tra i friulani e gli Spurs, ormai, in dirittura d’arrivo, con i bianconeri pronti ad incassare 20 milioni di euro più circa 6 di bonus. L’affare verosimilmente andrà in porto la prossima settimana con lo scambio dei documenti tra le parti.

Oggi Udogie non ha giocatore contro il Feralpisalò in attesa di novità da Londra. La cessione è davvero imminente ma il tecnico Sottil e i tifosi dell’Udinese potranno godersi l’esterno ancora per un anno. Il giocatore, infatti, è destinato a restare in prestito in Friuli.