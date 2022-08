Incontro tra Napoli e Sassuolo per Raspadori: le ultime sulla trattativa

Il Napoli accelera per Giacomo Raspadori. Sta arrivando il momento dei fatti e – come raccolto da Calciomercato.it – è in corso in questi minuti un incontro tra il Napoli e il Sassuolo.

Ci sono il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per il Napoli, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali e il direttore sportivo Giovanni Rossi. Il Napoli è pronto ad investire 30 milioni di euro per Raspadori, Spalletti lo considera l’erede naturale di Mertens che, invece, è ad un passo dal Galatasaray. Sono ore caldissime anche sul fronte Raspadori, con la Juventus sempre sullo sfondo.