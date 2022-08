La Juventus potrebbe rafforzare il proprio attacco con l’olandese: il giocatore è intenzionato a lasciare la propria squadra per vestire la maglia dei bianconeri

Il calciomercato della Juventus non si fermerà di certo agli acquisti di Di Maria, Pogba e Bremer. I bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista, di un regista che posa prender per mano la squadra e come è noto, il prescelto è Paredes del Psg.

Ma MassimilianoAllegri aspetta rinforzi soprattutto in avanti dove la coperta appare corta. Non è un caso che la Juventus abbia riallacciato i contatti con l’Eintracht Francoforte per cercare di chiudere il prima possibile per Kostic. Alvaro Morata resta un’idea così come quella che porta a Muriel.

Guardando in Spagna, però, oltre all’attaccante dell’Atletico Madrid, è tornato di moda anche il nome di Memphis Depay. L’olandese è consapevole del fatto che non sarà per nulla facile trovare spazio nel nuovo Barcellona. Xavi ha tra le mani una rosa lunga, con tanti attaccanti. Il calciatore ex Lione ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e tanta voglia di giocare. Le voci in merito ad un possibile ritorno di fiamma della Juventus per Depay si stanno facendo sempre più insistenti.

Calciomercato Juventus, colpo Depay: conferme dalla Spagna

Il catalano ‘Sport’ conferma il desiderio di cambiare aria dell’olandese e dell’idea Juventus, con i bianconeri che avrebbero presentato un’offerta al Barcellona. Depay appare predisposto ad un approdo in bianconero: ha voglia di giocare in Champions League e l’idea di trasferirsi in Premier League, dove le squadre interessate non mancano, non lo stuzzica.

E’ molto probabile che l’offerta della Juventus sia inferiore a quella di altri club ma il Barcellona non può tirare troppo la corda, visto il contratto di Depay in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno. L’olandese resta in attesa di altre offerte ma l’ipotesi Juve, come detto, apparirebbe gradita. Non resta che aspettare qualche giorno per capire se Depay potrà davvero diventare un nuovo giocatore di Massimiliano Allegri. Ci sarà da capire poi se l’affare andrà in porto a titolo definitivo (appare molto difficile) o in prestito con diritto di riscatto (più fattibile per la Juventus), in questo caso, chiaramente, servirebbe il rinnovo.