La Roma targata Jose Mourinho è a dir poco scatenata in ambito di calciomercato e a breve potrebbe assicurarsi gratis le prestazioni di un calciatore anche nel mirino dell’Inter: Pinto accelera

Entusiasmo travolgente. Due parole che descrivono perfettamente il momento che sta attraversando la Roma. Dopo il successo in Conference League, Jose Mourinho voleva alzare l’asticella per puntare a obiettivi (trofei) sempre più prestigiosi. La società e il General Manager Tiago Pinto lo stanno indubbiamente accontentanto. Prima Paulo Dybala, ora Georginio Wijnaldum a infuocare ulteriormente la piazza.

Lo Special One avrà al proprio servizio nella prossima stagione una rosa di tutto rispetto, con i giallorossi che hanno compiuto un salto notevole in avanti e senz’altro potranno quantomento dare fastidio nella zona alta della classifica. Il calciomercato della ‘Magica’, però, non finisce qui. Il tecnico portoghese desidera almeno altri due rinforzi a qui alla chiusura delle trattative: Andrea Belotti (come vice Abraham) e un difensore centrale. Per quanto riguarda il reparto arretrato piacciono diversi nomi, ma nelle ultime ore starebbe salendo prepotentemente le quotazioni di Dan-Axel Zagadou, calciatore attualmente svincolato. L’ex Borussia Dortmund rientra anche nella lista dei desideri dell’Inter, con Marotta al lavoro per aggiungere una pedina di spessore alla retroguardia di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, sprint Roma per Zagadou

Tiago Pinto ne è consapevole, non a caso – stando a quanto riferisce ‘Repubblica’ – il dirigente dei capitolini avrebbe messo in atto un’accelerazione per assicurarsi le prestazioni del mancino classe ’93. Al momento sarebbe lui il favorito per la difesa, nonostante i numerosi problemi fisici che hanno convinto il Dortmund a non rinnovare il contratto in scadenza. Dunque, il colpo a parametro zero prende quota e non è ovviamente da escludere che la Roma riesca a chiudere in tempi brevi. L’Inter è avvisata.