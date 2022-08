La Juventus è impegnata quest’oggi nell’amichevole in famiglia: altro problema per Allegri che deve rinunciare ad un titolare

Appuntamento con l’amichevole in famiglia per la Juventus. I bianconeri sono impegnati a Villar Perosa nel test contro l’Under 23 in un test che Allegri ha dovuto affrontare senza gli infortunati già noti come Pogba e McKennie.

A questi si è aggiunto anche Cuadrado: il colombiano ha dovuto dare forfait a causa di una indisposizione. Non sono presenti in distinta neanche De Sciglio e Miretti: il terzino non è ancora pronto dopo che ieri ha svolto la seduta parzialmente insieme al gruppo. Per il giovane centrocampista, invece, l’assenza è motivata dal ritardo di preparazione: soltanto ieri Miretti ha ripreso a lavorare dopo aver goduto di giorni in più di vacanza per aver partecipato agli Europei Under 19.

Tra gli assenti anche Arthur, in trattativa con il Valencia: il brasiliano è a bordocampo per assistere al match insieme agli altri infortunati (Chiesa, McKennie, Kaio, Pogba, De Sciglio).