Il rinnovo è sempre più lontano ed allora sarà addio gratis: il Milan prova il colpo a parametro zero, gli aggiornamenti

Negli ultimi due anni il Milan ha visto andare via diversi big a parametro zero. Da Donnarumma a Calhanoglu, da Kessie a Romagnoli, i rossoneri hanno attuato una strategia chiara: davanti a determinate richieste il no di Maldini è stato irremovibile.

Ora dopo gli addii, i rossoneri possono mettere a segno un colpo a parametro zero. Il rinnovo tarda ad arrivare, la possibilità di andare via in questa estate sta svanendo ed allora occhio a ciò che potrà succedere nei prossimi mesi con il Milan pronto all’assalto.

Il nome è quello di Marco Asensio, legato al Real Madrid fino al 2023 ma ormai prossimo all’addio al club blancos. L’esterno non è tra le prime scelte di Ancelotti ma gli spagnoli non hanno intenzione di cederlo ora per garantire all’allenatore alternative importanti in avanti. Senza rinnovo però l’addio la prossima estate sarà certo e qui entra in scena il Milan.

Calciomercato Milan, Asensio gratis

Come si legge su ’90.com’, infatti, i rossoneri sono la destinazione più probabile per Marco Asensio nel 2023. Con la possibilità di averlo gratis, il Milan avrebbe già fatto sapere al calciatore di essere pronto a far partire l’assalto.

Un assalto che Maldini non potrà mettere in atto quest’estate perché il budget non consente di fare una spesa di 30-40 milioni per lui. Tra un anno però e con il contratto in scadenza, i rossoneri avrebbero già detto al calciatore di essere pronti a chiudere.