La Juventus viene presa d’assalto dal Manchester City: Guardiola ha messo nel mirino uno dei bianconeri. Scambio inaspettato

Il calciomercato della Juventus è entrato nel vivo e i bianconeri dopo gli arrivi di Pogba, Di Maria e Bremer si preparano a portare alla corte di Allegri altri innesti per completare la rosa. Altrettanto importante però sarà il capitolo cessioni, con diversi esuberi che rimangono da piazzare.

Dall’Inghilterra però a mettere gli occhi su Arthur, centrocampista che dal suo arrivo dal Barcellona non ha mai entusiasmato, sembrerebbe essere il Manchester City. Scambio con Guardiola inaspettato. La Juventus e il Manchester City potrebbero intavolare uno scambio a centrocampo in quest’ultimo mese di calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dal sito ‘calciomercatoweb.it’, Pep Guardiola avrebbe messo nel mirino Arthur.

Calciomercato Juventus, scambio col Manchester City: Gundogan per arrivare ad Arthur

Il centrocampista brasiliano arrivato dal Barcellona nello scambio con Pjanic non è riuscito a ripagare le attese e non sarebbe una prima scelta per Massimiliano Allegri al momento. Per arrivare ad Arthur il club inglese sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Ikay Gundogan, centrocampista classe ’90 che il prossimo anno vedrà scadere il contratto con i ‘Citizens’, con il quale l’accordo per il prolungamento ancora non sarebbe stato trovato. Uno scambio non alla pari, vista la valutazione leggermente più alta di Arthur rispetto a Gundogan. Dunque uno scambio che alla fine dei conti potrebbe far contente entrambe le parti qualora dovesse andare in porto.