Barcellona, la strana ‘punizione’ pronta per Umtiti e Braithwaite

Samuel Umtiti e Martin Braithwaite non avranno un numero per la prossima stagione se non troveranno una nuova ‘casa’

Alza i toni la dirigenza del Barcellon. Secondo l’emittente francese ‘RMC Sport’, infatti, Samuel Umtiti e Martin Braithwaite non avranno un numero per la prossima stagione con i blaugrana e il loro contratto verrà rescisso unilateralmente il 31 agosto se non avranno trovato un nuovo club per allora.

Al Barcellona la situazione non è più divertente. La nuova dirigenza catalana ha infatti deciso di non contare più su Samuel Umtiti e Martin Braithwaite e lo ha fatto sapere senza mezzi termini: i due giocatori non avranno un numero per la prossima stagione e il loro contratto sarà risolto unilateralmente entro la fine del mercato se per allora non hanno trovato una nuova squadra. Il quotidiano catalano spiega che la situazione è molto più bloccata con il danese che chiede il pagamento di tutti gli stipendi previsti dal suo contratto per partire.

Umtiti-Barcellona, la storia infinita

Per Samuel Umtiti, invece, negli ultimi giorni è sfumato pure l’accordo con il Rennes, l’ultima società che sembrava essere oramai al rush finale per concludere l’acquisto del difensore camerunense naturalizzato francese.

Il classe 1993, invece, resterà ancora a Barcellona, per continuare a vestire (si fa per dire) la maglia azulgrana. Perché da circa due anni Umtiti è stato messo sul mercato dal club blaugrana, stanco di dover pagare fior di soldi ad un giocatore che è scivolato ai margini dei progetti tecnici a causa di continui problemi fisici.