TV PLAY | Allegri a mani vuote: “E’ quasi impossibile”

Tanta Juventus a Calciomercato.it in onda su Tv Play. Dal capitolo Pogba al mercato con le questioni riguardanti Morata e Milinkovic-Savic

La collega de ‘La Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle, ha parlato di Juventus e delle mosse di mercato dei bianconeri a Calciomercato.it in onda su TvPlay.

INFORTUNIO POGBA – “Sicuramente l’infortunio di Pogba influenzerà il mercato della Juventus, al momento il giocatore non vuole fare l’operazione e si dovrebbe optare per l’opzione conservativa. In questo modo lui prova ad evitare di saltare il Mondiale“.

CAPITOLO MCKENNIE – “Il giocatore dovrà portare un tutore per tre settimane, poi potrà cominciare ad allenarsi. Un mese è una versione molto ottimistica, quindi credo ci vorrà almeno un mese e mezzo“.

ESIGENZE JUVENTUS A FINE MERCATO – “La società pensa almeno ad un centrocampista visto gli infortuni e la possibile cessione di Arthur, diretto verso il Valencia. Loro hanno bisogno di un esterno e anche una punta centrale, un vice-Vlahovic. Con Morata occupavi entrambi le caselle e l’obiettivo della Juve è coprire un ruolo per entrambi i ruoli. Piace Mertens che può fare anche entrambi, anche se il giocatore per adesso continua a fare resistenza. Ci sarà un colpo a centrocampo ed un attacco mentre in difesa è un punto interrogativo. Sulla fascia sinistra servirebbe un nome, ma difficilmente ci saranno movimenti senza offerte per Danilo e Luca Pellegrini. Difensore centrale: al momento la squadra è a posto così ma nel caso parta Rugani io penso che servirebbe un altro giocatore in quel ruolo. Il profilo che loro hanno in testa è Milenkovic, sicuramente è il primo nome della lista”.

Calciomercato Juventus, Della Valle a CM.IT in onda su Tv Play: “Il club si sta convincendo che Morata è quasi impossibile. Smentite su Milinkovic-Savic”

ALTERNATIVE IN ATTACCO A MORATA – “La Juventus si sta convincendo che Morata è quasi impossibile, l’Atletico non ne vuole sapere del prestito e quindi appare improbabile. L’ipotesi Mertens è perfetta perché il giocatore è a parametro zero, ma Dries non ha fatto aperture ai bianconeri. Io starei anche attenta anche a Martial, più difficili le piste Werner e Muriel. Stanno valutando diverse opzioni”.

MILINKOVIC-SAVIC – “La Juventus smentisce seccamente e credo dicano la verità. Trattare con Lotito è un’impresa complicata e non la vedo come un opzione fattibile”.